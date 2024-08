Conte: “Mercato situazione complicata”

Prima conferenza stampa, per il tecnico del Napoli, alla vigilia dell’esordio in campionato. Non ha peli sulla lingua, l’ex CT della Nazionale, come da tradizione. Entra subito sui temi caldi del momento:

“Abbiamo lavorato per un mese e quello che sta facendo la squadra, mi soddisfa. Ho trovato ragazzi con voglia di lavorare e crescere, questo mi aiuta e da entusiasmo. Il mercato è una situazione complicata, dispiace”

Poi l’analisi della realtà che ha trovato a Napoli, più grave del previsto:

“Il presidente ha parlato di ricostruzione, dopo le mie valutazioni, dico che serve una ricostruzione totale, dalle fondamenta. Se sul mercato ci sono 10-12 giocatori, vuol dire che c’è una rifondazione, serve pazienza ed umiltà. Le difficoltà devono renderci più forti”

Si parla poi dell’attaccante, un rebus non ancora risolto:

“Lukaku non è un giocatore del Napoli, non ne parlo. Osimhen è una situazione trovata in essere, sarà discusso tra lui e il club. La ricostruzione parte dalla base della rosa, fatto questo si lavora con i ragazzi per migliorarli. Il successo della squadra, passa dal miglioramento di ogni singolo”

Si parte già con le previsioni di stagione, le famose griglie scudetto, al tecnico salentino questo non interessa:

“Sono statistiche fatte tenendo conto i parametri dello scorso anno, rispetto alle cessioni avute. Ma questi parametri cambiano di continuo, il monito è il decimo posto dell’anno scorso, che non è un caso”

Niente proclami e tanta umiltà, dunque, come e’ nello stile del Mister:

“La ricostruzione parte dalla base, non faccio pronostici, siamo in un’annata dove ci sarà da soffrire. Tutti dobbiamo dare il massimo”

Poi uno sguardo alla formazione da mandare in campo:

“Buongiorno ha avuto una distorsione è da valutare. Di Lorenzo può adattarsi a più ruoli. Mi aspettavo una situazione migliore, rispetto a quella trovata. Non siamo all’anno zero, ma ci siamo vicini. Lo scudetto è un tranello che getta fumo negli occhi”

Infine ribadisce quali le prospettive del club, rispetto alle difficoltà nel mercato:

“Dobbiamo trovare soluzioni per tamponare, le uscite fatte sono solo di prestiti, gli introiti previsti non sono arrivati. Non basterà una sessione di mercato, per fare tutto. Le difficoltà ci sono ma io sono ancora più incazzato di prima, pronto a ripartire con ancora più entusiasmo. Se riusciremo ad implementare questa rosa bene, altrimenti valorizzeremo i nostri giovani”

Questo Antonio Conte, analisi quasi spietata, sulla situazione attuale. Un modo anche per togliere, pressione alla squadra. Con un Verona sullo sfondo e ancora una decina di giorni di mercato e più, per sistemare la squadra.