Conte: “ Il VAR deve intervenire punto”

È un Anche Conte furibondo, quello che si presenta negli studi di DAZN, al termine della partita. L’episodio del calcio di rigore dato all’Inter, fa molto discutere, che poteva compromettere il risultato per gli azzurri. Il tecnico del Napoli, non le manda a dire, anche al varista Marelli:

“Ma che significa il VAR non può intervenire? Che significa? Il VAR o c’è o non c’è per correggere gli errori. Il VAR se c’è un errore deve intervenire punto e basta. Una cosa che mi fa veramente incazzare, non deve decidere l’arbitro su un errore clamoroso. Il VAR deve chiamare l’arbitro, poi può confermare la decisione, ma va a vedere. Il VAR va utilizzato, altrimenti io non mi sento più sicuro. Se c’è un errore il VAR deve chiamare l’arbitro, non devo essere io allenatore”