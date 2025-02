Sembra che l’Udinese abbia preso alla lettera la deriva impressa al calcio da chi intende privilegiarne gli aspetti muscolari, piuttosto che favorire lo sviluppo dei fondamentali tecnici. Detta così, è una maniera semplicistica per sottolineare gli standard fisici della rosa friulana, in cui l’altezza media dell’undici titolare oscilla intorno al metro e 85. Insomma, per stazza nessuno è paragonabile ai bianconeri: la squadra più grossa d’Italia e d’Europa, almeno tra le cinque maggiori Leghe. Allora, per evitare di andare in sofferenza contro i corazzieri di Runjaić, domani sera Antonio Conte si affiderà alle caratteristiche di Anguissa e McTominay: tra i centrocampisti che corrono di più in Serie A, con 12 chilometri di media a partita. Una inesauribile brillantezza atletica, probabilmente favorita dalla mancanza di impegni infrasettimanali nelle Coppe europee.

A certificarne la centralità nel Napoli attuale provvedono le cifre: entrambi hanno messo a segno ben 5 gol, arricchiti da 3 assist per il camerunese e 2 lo scozzese. Al di là delle statistiche, tuttavia, appare evidente quanta importanza (non solo realizzativa) abbiano nell’economia del gioco posizionale di Conte, spendendosi in entrambe le fasi. L’Uomo del Salento, infatti, ha distribuito il peso delle responsabilità sulle spalle delle sue mezzali, affinché i compagni possano appoggiarsi in fase di costruzione sulle loro doti di palleggio, per risalire il campo. Oltre a sfruttarne le proverbiali capacità di inserimento alle spalle degli avversari che collassano verso la porta.

I “corazzieri” di Conte

Spesso la facilità con cui Anguissa e McTominay aggrediscono lo spazio viene (erroneamente…) vincolata a una disarmante fisicità, tale da renderli dominanti in situazione di contrasto e corpo a corpo. In verità, a fare la differenza provvede soprattutto l’abilità nel connettersi tatticamente con Lukaku. In effetti, quest’anno il belga si è trasformato in una minaccia costante quando riceve (quasi sempre) di spalle, sacrificandosi nelle sponde, in qualità di appoggio primario per la manovra. A quel punto, una volta che la squadra verticalizza, allungando le maglie tra i reparti agli avversari, rimane significativo lo sviluppo successivo. Col centravanti che copre la palla, attendendo il sostegno delle mezzali.

Tagli e ampiezza per far male

Uno scenario che determina innegabili benefici al Napoli, costantemente in grado di costruire triangoli offensivi, occupando gli half spaces con la corsa di Zambo oppure McT. Del resto, siamo abituati a vedere gli azzurri concludere grazie al lavoro delle catene, brave a spingere indietro la linea difensiva in virtù della doppia soluzione garantita da terzino ed esterno. A destra, Politano e Di Lorenzo rappresentano ormai una garanzia: uno conduce e l’altro stringe, tagliando centralmente. Sul versante opposto, Neres preferisce mantenere la massima ampiezza, funzionale a isolarsi nell’1 vs 1. Mentre Spinazzola si smarca in diagonale, offrendo adeguata copertura. Ma comunque pronto ad associarci coi centrocampisti al consolidamento del possesso.

Movimenti simbiotici difficilmente leggibili, che consentono poi di rifinire l’azione col cross. Sul quale arrivano puntualmente a chiudere proprio i centrocampisti, che a turno si alzano, arrivando a rimorchio di Big Rom. In definitiva, se i partenopei sono lì, a pieno titolo legittimati dello status di contender per lo scudetto, una fetta di meriti vanno ascritti al rendimento iperperformante dei numeri 99 e 8.

