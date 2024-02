Conte: “ Ho bisogno di vincere, ho troppa energia”

Torna a parlare, il tecnico più conteso d’Europa, dopo un lungo periodo.

Era da Settembre che non rilasciava interviste, Antonio Conte questa volta lo fa attraverso il Telegraph.

Dalle sue parole si evince la voglia, nonché la probabile certezza, di tornare ad allenare.

Queste le sue parole:

“Ho bisogno di vincere, altrimenti gli altri aspettano di festeggiare il mio fallimento. Questa è la verità”

Parole forti, di chi vuole anche trovare una squadra, che gli possa permettere di realizzare il suo obiettivo.

Si è parlato anche di tattica, un tema che si è affrontato spesso, da chi considera il tecnico leccese, troppo difensivista. Conte risponde al proposito:

“Se l’obiettivo finale è vincere il campionato, o alzare trofei è importante offrire un bello spettacolo, per il pubblico. Ma essere una squadra solo divertente, non basta per vincere. Lo so perché ho allenato le migliori squadre e chiedevano sempre di vincere. Per me ora è impossibile lavorare per divertire, perché l’aspettativa è sempre quella della vittoria. La migliore opzione è avere tutte e due le cose”

Ovviamente il tema caldo è il suo futuro, qua l’ex Tottenham ha aperto la possibilità ad una sfida:

“La mia storia dice che sono sempre arrivato in situazioni difficili, con problemi, costruisco sempre”

Poi ammette che il tempo di attesa è finito:

“Ho preso questo tempo per me, per la mia famiglia. Adesso il problema è che ho troppa energia e sto dando fastidio a mia moglie. Un giorno mi piacerebbe sollevare la Champions League da allenatore”

Stesso sogno del Presidente De Laurentiis, che non ha mai nascosto l’ammirazione per il tecnico salentino.

Napoli sogna di ripartire, con un allenatore vincente, per tornare ad essere grande.

