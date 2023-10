“Conte ha voglia di tornare da protagonista, e le parole del presidente, di fatto, esonerano ufficiosamente Garcia dal ruolo di tecnico del Napoli” Alfredo Pedulla’ conferma le voci sull’ex tecnico della Nazionale

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato della redazione di Sportitalia, ai microfoni dell’emittente televisiva ha fatto il punto della situazione sulla panchina del Napoli: “Le parole di De Laurentiis dimostrano che le bugie non le diciamo noi: il presidente ha ammesso i contatti con Thiago Motta e Luis Enrique prima dell’arrivo di Rudi Garcia. Per mesi, il patron azzurro ha cercato di far passare l’idea che Garcia fosse l’unico allenatore veramente trattato dopo l’addio di Luciano Spalletti, mentre adesso conferma che non era una prima scelta e ribadisce i nomi di cui vi raccontavamo in estate” ha affermato il noto cronista ed opinionista.

Pedullà ha poi aggiunto: “Adesso, per cercare di rimediare, si deve puntare su Antonio Conte: ogni altro allenatore, a mio modo di vedere, sarebbe soltanto un riempitivo. Qualora Conte non arrivasse, Garcia andrebbe comunque sollevato dall’incarico, alla luce delle recenti dichiarazioni di De Laurentiis. Le parole del presidente, di fatto, esonerano ufficiosamente Garcia dal ruolo di tecnico del Napoli”.

Più nel dettaglio: “Conte ha voglia di tornare da protagonista, ma esiste un problema di carattere economico, anche perché De Laurentiis non può aspettare novembre per usare il Decreto Crescita. Ad oggi, Conte costerebbe almeno 8 milioni netti a stagione, ammesso che voglia rinunciare a qualcosa. Generalmente, il mister chiede un contratto di tre anni, il che vuol dire 24 netti, circa 50 milioni lordi. Il suo staff, inoltre, è di quelli importanti. Cristian Stellini gli farebbe probabilmente da vice, avendolo seguito anche in Inghilterra. Infine, c’è da considerare che Conte non accetterebbe chissà quali clausole e penali. Antonio ha dato disponibilità totale, però serve che De Laurentiis faccia un passo indietro per quanto riguarda i suoi soliti cavilli contrattuali”.

