Che Conte sia seriamente intenzionato ad aprire un ciclo all’ombra del Vesuvio è evidente. Per perseguire il suo obiettivo ha scelto la massima solidità possibile, decidendo di difendersi in maniera posizionale. Sostanzialmente, perfetto in marcatura e nelle coperture preventive. In cambio, sembra aver sacrificato sull’altare della compattezza la proverbiale brillantezza col pallone. Una versione assai pragmatica del Napoli, che si accontenta di pareggiare negli scontri diretti, per vincere magari la guerra. Ovvero, lo scudetto.

Un ruolino di marcia che potrebbe anche bastare, visto come sono andate finora le cose in campionato. Ha sempre avuto ragione l’Uomo del Salento, e nessuno può obiettare che la sua strategia stia producendo gli utili sperati. Intendiamoci, gli azzurri non sono infallibili. A testimoniarlo, la batosta casalinga con l’Atalanta. Unica partita in cui la capolista ha sbandato paurosamente. Veicolando nei tifosi presenti al “Maradona” la sgradevole sensazione di poter beccare gol ad ogni ripartenza dei nerazzurri.

Assenza ridotte al lumicino

C’è una importante postilla da sottolineare. Se la squadra partenopea ha palesato costanza nei risultati, grandi meriti vanno riconosciuti alla forza di un gruppo omogeneo. Dove sono tutti coinvolti, titolari e (presunti) rincalzi. Insomma, a spostare gli equilibri, un organico profondo e di qualità. Quando ruota i suoi giocatori, l’allenatore riesce comunque a trovare la quadratura del cerchio. Non avendo le Coppe, potendo quindi puntare sulla settimana-tipo, le scelte di formazione di Conte sono comprensibilmente orientate ad assorbire esclusivamente le defezioni causate dagli infortuni.

In questo inizio di stagione l’assenza di Lobotka aveva fatto scricchiolare la solidità del centrocampo solo al cospetto della Dea bergamasca. Lì il pivote non ero lo slovacco, bensì Gilmour: forse lo scozzese garantisce la medesima efficienza nel gestire i flussi di gioco. A fare la differenza, in negativo, la capacità di sostenere adeguatamente la fase di non possesso. Lobotka è una eccellenza assoluta nel coprire le lacune proprio nella zona più delicata, cioè centralmente. Scovando contromisure difensive quando i compagni perdono il possesso. La chiave di volta per scappare all’indietro e assorbire le transizioni altrui. Per onestà intellettuale, bisogna pure aggiungere che contro l’Inter, fino al momento in cui la condizione ne ha sorretto le gambe, la pressione portata dall’ex Brighton a Çalhanoğlu non era parsa così facilmente aggirabile dal regista turco.

Conte tira un sospiero di sollievo

Nel frattempo, da Castelvolturno giungono notizie abbastanza confortanti circa le condizioni di McTominay e Lukaku, che non dovrebbero inceppare le scelte di formazione per domenica. Due giocatori fondamentali, la cui defezione avrebbe conseguenze impossibili da prevedere per il Napoli in vista del match con la Roma. Nulla di grave per l’ex Manchester United, sostituito precauzionalmente nel match con la Polonia, per colpa di un risentimento alla pianta del piede, frutto di un cattivo appoggio. Lo stesso dicasi per il belga, un affaticamento al ginocchio ne ha sconsigliato l’utilizzo nell’ultima gara di Nations League contro Israele. Non si tratta in ogni caso di un problema grave: allarme presumibilmente già rientrato.

Ma se Big Rom ha in rosa un alter ego credibile come Simeone, ben diverso sarebbe dover sostituire McT. Poiché ha una fisicità debordante, che associata a una devastante bidimensionalità nelle due fasi, tale da inclinare continuamente il piano-gara a favore degli azzurri. Ovviamente, siamo soltanto a metà settimana. Ed il futuro rimane ragionevolmente ancora roseo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SEGUI I SOCIAL E RESTA AGGIORNATO SULLE NEWS: