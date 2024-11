A detta di molti, Antonio Conte era l’unico allenatore dotato di carisma e personalità necessari per imporsi nello spogliatoio del Napoli. Serviva infatti un vincente per antonomasia affinché si potesse far breccia nella testa di un gruppo dilaniato nella stagione del post scudetto dalla carenza di leadership, convincendo giocatori apparsi ormai completamente demotivati a convertirsi alla cultura del lavoro, dando invece il massimo per lui. A maggior ragione ora che l’ambiente partenopeo ha smarrito un mucchio di certezze a seguito della sconfitta shock con l’Atalanta. Piuttosto che nascondere la delusione, manco fosse polvere da occultare sotto al tappeto, il tecnico ha fatto subito da parafulmine alla squadra, evitando che i nervi tesi generassero in una vera e propria polveriera.

“Siamo qui per cercare di ricostruire, mettendo delle basi solide, e un buon inizio di stagione non può far cambiare le cose. Servono calma e pazienza. Non dobbiamo scoraggiarci, servono anche battute d’arresto. Faremo il nostro percorso senza eccessi, con equilibrio e realismo”.

Verso l’Inter senza mezzi termini

Insomma, non ci saranno mezzi termini per il big-match di domenica sera contro l’Inter. Secondo alcuni, il Napoli ha già espresso pienamente tutte le sue potenzialità. Altri, al contrario, ribaltano la prospettiva e immaginano ulteriori margini di crescita – tattici ed emotivi – per gli uomini di Conte nelle prossime settimane. Tali da giustificare un legittimo ampliamento delle aspettative azzurre. Il timore, abbastanza radicato in buona parte della critica, specialmente dopo la scoppola casalinga contro la Dea, è che aver affidato la maglia di centravanti a Lukaku sia stato un insistito azzardo. Perché il belga talvolta appare un residuo del passato e non il centravanti incontenibile palesatosi all’epoca dell’esperienza condivisa nell’Inter assieme all’Uomo del Salento.

Peccato che in pochi abbiano voluto approfondire la situazione, preferendo usare toni sprezzanti e irrispettosi per perorare il loro personalissimo punto di vista. Altrimenti avrebbero avuto l’onestà intellettuale di riconoscere che quella di Conte è una precisa scelta strategica: tarare la squadra sulle caratteristiche dei giocatori in organico, così da essere meno propositiva. L’attualità racconta di un Napoli orientato verso un salto di specie. In grado cioè di addensarsi fuori l’area di rigore, senza però perdere la capacità di resistere alla pressione altrui.

In questo scenario, si inserisce quindi la testardaggine con cui il tecnico ha convinco la società a prendergli Big Rom al mercato estivo. Che rispetto al binomio vissuto in nerazzurro col suo mentore, ha evoluto il modo di stare in campo. Uscendo dalla classica interpretazione dell’ariete, per aggiungere nuove skills al suo repertorio. Un approccio sicuramente più manovriero. In effetti, Conte gli chiede non solo di reggere i contatti, lasciando il segno nella metà campo offensiva. Ma soprattutto leggere l’azione, andandosi a guadagnare spazio e creando separazione dal marcatore diretto. Inutile, allora, immaginare ad ogni costo che si possa rivivere il medesimo contesto già vissuto all’ombra della Madonnina.

Perciò la sfida di domenica sera potrà dire molto sullo spessore delle ambizioni partenopee. Senza trascurare un piccolo particolare: il Napoli si presenta a San Siro ancora da prima in classifica.

