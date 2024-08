Conte:”Chiedo scusa”

Non usa mezzi termini, il tecnico del Napoli, nel dopo partita di Verona. Una sconfitta pesantissima, sulla quale Antonio Conte ai microfoni di DAZN, non sa capacitarsi:

“Una notte in cui dobbiamo avere l’umiltà di chiedere scusa, al popolo napoletano. Un secondo tempo difficile da valutare, il primo tempo c’eravamo solo noi in campo, nella ripresa non abbiamo avuto lo stesso atteggiamento. Alla prima difficoltà ci siamo sciolti come neve, una squadra forte tiene botta e riparte”

L’allenatore azzurro non cerca alibi, si assume in prima persona le colpe, di una debacle inaspettata:

“Mi prendo le responsabilità, chiedo umilmente scusa, il responsabile sono io”

Dopo Modena il tecnico salentino aveva parlato di bagno nella realtà, questa sera non vuole ripetere le stesse cose:

“Non ho niente da dire, non parlo per dare fiato alle trombe, mi prendo la responsabilità. Ho l’esperienza giusta, per capire determinate situazioni e dire alcune cose. Possono non piacere, possono essere cavalcate ma bisognerebbe fare attenzione a cosa dico. Io ci metto sempre la faccia, dico che la colpa è mia, chiedo umilmente scusa al popolo napoletano. C’è tanto lavoro da fare”

Si mette a parafulmine Antonio Conte, davanti alle telecamere. Ma è nel suo stile, dietro le quinte starà già preparando una bufera, contro chi di dovere. Squadra e società.