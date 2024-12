Come tutte le vigilie di Natale bambini e adulti aspettano la fatidica mezzanotte per scartare i regali tanto attesi. Il calcio ovviamente non fa eccezione. Anche se per taluni allenatori e giocatori la strenna più gradita arriverà postdatata di qualche giorno. Infatti, il famigerato “mercato di riparazione” incombe sulla Serie A, alla stregua del cinico e misantropo Grinch, che tanto abiura lo spirito consumistico delle festività. Dunque, tutti vogliono fare il colpaccio. Nella speranza che la strenna rifilata loro da diesse vari e procuratori assortiti non si trasformi poi nel classico “pacco”.

Insomma, se le vie del mercato sono infinite, rimane comunque altissimo il rischio che si venga gabbati. Trasformando di colpo un sagace direttore sportivo nel più sprovveduto dei turisti alla Duchesca, convinto di aver fatto l’affarone acquistando un cellulare di lusso a prezzo scontatissimo. Salvo scoprire che all’interno della confezione c’è un bel mattone.

Giacomo Raspadori rappresenta una delle poche eccezioni, in questo scenario. Dove i soldi da mettere sul piatto scarseggiano, e chi tiene un profilo interessante, difficilmente lo cede. Specialmente a una diretta concorrente. Ma se davvero c’è un minimo di fondamento circa le voci che vogliono Jack pronto a imbarcarsi sul primo volo disponibile, che lo porti lontano dal Napoli appena riapre il mercato, dovremo quindi chiederci se la società abbia fatto bene a scaricarlo invece di continuare ad avere pazienza, aspettandone la definitiva maturazione.

Raspadori triste, a caccia di rivalsa

Effettivamente, ricca di tante prestazioni inconcludenti e pochi sprazzi di luce abbagliante, la sua storia in maglia azzurra. Forse altrove potrebbe riuscire a ricostruirsi. All’ombra del Vesuvio s’è talmente intristito, da apparire un giocatore mestamente avviatosi sul viale del tramonto. Mentre rimane un attaccante assai talentuoso; magari solo incapace di esprimersi compiutamente in una piazza esigente, che non perdona nessuno.

Ergo, non si può ancora affermare con certezza che l’ex Sassuolo sia destinato a scivolare nell’ombra. Oppure se il suo posto in Serie A possa essere in un’altra “big”, che gli consenta di tornare sotto ai riflettori. Certo è che il Napoli non intende assolutamente svenarsi per rinforzare l’organico a disposizione di Conte. Al netto di una invidiabile posizione di classica, che ingolosisce i tifosi, facendogli sperare che a gennaio la società voglia alzare l’asticella delle ambizioni, tendenzialmente il d.s. Manna potrebbe fare business soltanto attraverso la cessione di Raspadori.

In soldoni, operazioni che coinvolgono presunti scambi con Lorenzo Pellegrini e Danilo appaiono attualmente null’altro che speculazioni. Mentre il Napoli intende capitalizzare. Allora, l’unica alternativa plausibile rispetto alle famigerate teorie che vedrebbero coinvolte Roma o Juventus rimane l’estero. Chissà che De Zerbi non si porti il suo pupillo in Ligue1. Tuttavia, l’ipotesi Olympique Marsiglia resta assai nebulosa. Al momento, non c’è fretta. Perché questi sono i giorni che bisogna dedicare a capitone e insalata di rinforzo…

