Conte : Cagliari squadra tosta.

Conferenza stampa per il tecnico del Napoli, alla vigilia della trasferta in Sardegna. Mister Conte, parte dal lavoro svolto in questo periodo:

“Sono stati 100 giorni molto intensi. Si è dovuto lavorare tanto sul campo, ma anche fuori dal campo. Mi aspetto continuità di prestazioni e risultati”

Poi i primi giudizi sui nuovi arrivati:

“Romelu ha utilizzato questa sosta, per entrare a pieni giri, sia a livello fisico, che tattico. Ha mostrato grande impegno, anche nei giorni liberi. Ho ricevuto ottime impressioni da McTominay e Gilmour, portano competizione e questa deve essere la nostra strada”

Quando c’è Antonio Conte su una panchina, ci si aspetta sempre tanto, il tecnico salentino ne è consapevole:

“Avendo vinto in passato, ci si aspetta questo da me, una responsabilità e una pressione dalla quale non mi sottraggo. La vivo con serenità, sapendo che bisogna lavorare”

Tanta stima e rispetto, nei confronti dell’avversario:

“Andiamo ad affrontare una squadra tosta, come tutte le formazioni allenate da Nicola, un tecnico sottovalutato”

Tanti assenti per i vari impegni con le rispettive nazionali, c’è apprensione per Kvaratskhelia:

“Khvicha ha avuto un problema alla caviglia, ma tutti i nazionali sono tornati in buone condizioni”

Infine un pensiero sul ventennio di De Laurentiis:

“Già oggi faccio parte della storia di questo club e questo mi da orgoglio. Grande merito all’impegno di De Laurentiis e la sua famiglia, che ha preso una squadra dalla serie c, portandola a grandi livelli. Le sue parole e la sua commozione fanno capire quanto ci si sia impegnati”

Stesso impegno che il Napoli ha sviluppato in questi giorni di allenamento, adesso la parola passa al campo.