“Conte aveva chiesto tre garanzie, ma Adl ha detto no…” Questo il commento dell’esperto di calciomercato

Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Play soffermandosi, tra le altre cose, sull’incontro che ci sarebbe stato nei giorni scorsi tra Aurelio De Laurentiis e Antonio Conte:

“C’è una cosa che mi ha sorpreso tanto. Aurelio De Laurentiis avrebbe rivelato ad Antonio Conte che Rudi Garcia, a Napoli, abbia tutto lo spogliatoio contro. E questa non è certamente una bella cosa. Si pensi a quanto accaduto con le sostituzioni”.

“Se uno ti manda a quel paese va bene, se sono due va meno bene, se sono tre è normale che ci siano dei problemi. Mi riferisco naturalmente ai casi Osimhem, Kvaratskhelia e Politano. La situazione è allarmante. Conte è andato a quell’incontro già convinto di dire no, ma tra le richieste effettuate c’erano le garanzie sui rinnovi di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Naturalmente Aurelio De Laurentiis non ha potuto dire di sì”.

“Il patron del Napoli ha una paura terrificante di non andare in Champions League come accadde con Gattuso”, ha riferito Bargiggia.

