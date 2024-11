Conte:”Atalanta un esempio”

Il tecnico del Napoli, presenta la sfida contro l’undici di Gasperini, in conferenza stampa, quest’oggi, elogiando le qualità degli orobici:

“Sfidiamo una squadra forte, che l’anno scorso ha vinto l’Europa League. L’Atalanta va annoverata tra le squadre forti, questo è merito di Gasperini. È stato il mio allenatore quando da infortunato, giocavo nella primavera della Juventus. Non dobbiamo sottovalutarli, loro sono un esempio, costruendo un percorso anche cedendo dei giocatori. Così come abbiamo fatto noi, sostituendo dei calciatori. Hanno una struttura da Champions”

Poi parla del momento che sta vivendo il Napoli:

“La squadra sta partecipando tutta assieme alla fase difensiva e offensiva. Con l’Atalanta sarà un test probante per la difesa, visto che loro sono il miglior attacco. Non è semplice giocare contro di loro, ma il primo pensiero sarà quello di fare gol”

Ancora sulla possibilità di vincere il campionato:

“Scudetto un miracolo? Sono un credente e solo una persona può fare miracoli. Dobbiamo lavorare tanto, io per primo, per creare qualcosa di bello, che duri oltre un campionato. Non possiamo sbagliare niente”