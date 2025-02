Conte a rapporto col suo staff.

L’ennesimo infortunio in casa Napoli, occorso a Frank Anguissa, fa scattare l’allarme tra gli azzurri.

Come riporta Il Mattino, Antonio Conte è preoccupato della situazione, che si è venuta a creare. I segnali di flessione, dopo un periodo tirato, sono evidenti. Secondo il quotidiano campano, il tecnico salentino ha convocato il preparatore atletico Coratti, più il suo staff, per far chiarezza sul momento. Previsti dei cambiamenti, probabilmente negli allenamenti atletici, visti i risultati delle ultime settimane. Vero che Conte ha utilizzato quasi sempre lo stesso undici, con dei carichi di lavoro, che non sono cambiati nel corso della stagione. Con un sovraccarico atletico eccessivo, sempre sugli stessi calciatori. Altro dato particolare, riguarda non solo la frequenza degli infortuni, ma anche le zone muscolari interessate. Il soleo ad esempio, del quale è stato vittima anche Anguissa, risulta essere il muscolo lesionato più frequente tra gli azzurri. Olivera, Mazzocchi e Politano hanno avuto lo stesso problema muscolare. Anche De Laurentiis si è mosso, da questo punto di vista, per capire qual è il problema, di queste defezioni. Mancano pochi giorni alla sfida con l’ Inter, ma l’attenzione dei tifosi ora è più all’infermeria, che al campo. Con la speranza, che da qui a sabato, non venga perso qualche altro pezzo, per strada.