Conte: “A Napoli servono infrastrutture”

Nella giornata di riposo, concessa anche alla squadra, il tecnico del Napoli si è dedicato ad una gita, per la città. Come riportato dal quotidiano Il Mattino, Antonio Conte è stato dapprima in visita a Scampia, dove ha potuto constatare i lavori in corso, per la ricostruzione delle nuove Vele. Poi è stato ospite, presso la sede dell’ Università, Federico II , dove è stato letteralmente sommerso, dai presenti, rilasciando, alcune dichiarazioni:

“Anche la mia Lecce ha aree periferiche, però qui si stanno facendo delle cose grandi ed incredibili. Vivo in un posto bellissimo, però è giusto vederla tutta questa città, che non pensavo fosse così bella ed accogliente”

Successivamente il tour è proseguito, verso il teatro San Carlo. Presente anche il Sindaco Manfredi, al quale il tecnico salentino ha ribadito, la necessità di dotare Napoli di nuovi impianti sportivi:

“Napoli può essere alla pari delle altre città, anche nel calcio. Ma quelle che servono sono le infrastrutture, come uno stadio e un centro sportivo. Per far crescere il senso di appartenenza”

Concetto che Conte aveva già espresso, in una recente conferenza stampa. Appello accolto dal Sindaco di Napoli, che si è detto disponibile al dialogo, purché venga presentato un progetto. La vicenda va avanti, considerando che l’occasione degli Europei del 2032, sono un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.