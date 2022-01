Consiglio di Lega: Il Covid non fermera’ la Supercoppa Italiana!

Il Consiglio della Lega di Serie A ha deciso che la finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giocherà regolarmente il 12 gennaio a Milano. La Lega non concederà alle due società il rinvio richiesto per la situazione Covid in evoluzione. Il Consiglio della Lega Serie A, riunito oggi, ha respinto all’unanimità infatti la proposta dei due club di rinviare la partita a causa della situazione Covid. Intanto le vendite dei biglietti della finale sono ancora sospese dopo la decisione del Governo di tornare al 50% di capienza negli stadi. Inter e Juventus avevano espresso la volontà di rinviare la finale di Supercoppa in primavera, con il 18 maggio come data possibile, e speravano di poter giocare in uno stadio di nuovo pieno almeno al 75% e in un periodo meno intenso di partite ravvicinate come in questo mese di gennaio. La proposta di rinvio, però, non ha convinto i consiglieri di Lega. Nel Consiglio di Lega riunito oggi, la finale di Supercoppa Italiana non è l’unico argomento. Negli ultimi giorni diverse società di Serie A, colpite da positività al Covid, hanno chiesto il rinvio delle loro gare in programma giovedì e domenica. In Lega, quindi, devono riflettere e decidere se far disputare regolarmente tutti i match di Serie A delle prime due giornate del girone di ritorno, in programma il 6 e 9 gennaio.

