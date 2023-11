Consiglio Comunale attacca De Laurentiis e il Napoli.

Non sono certo passate inosservate, le parole del Presidente azzurro, nell’immediato pre-gara di Madrid. Nello specifico De Laurentiis ha attaccato il Sindaco Manfredi, accusato di essere Juventino, in merito alla questione Stadio. Minacciando di costruirsi uno Stadio, fuori da Napoli, se il comune continuasse ad ostacolare questo progetto.

Dura anche la risposta del Comune di Napoli, arrivata tramite l’assessore Sergio Colella, in occasione del consiglio comunale:

“Noi non attanagliamo nessuno, tanto meno il Sindaco Manfredi, che per Napoli fa fin troppo”

Poi l’assessore si addentra sulla questione Stadio, che il Comune, a suo dire, sta monitorando:

“Circa un mese fa, abbiamo sostenuto un sopralluogo all’interno dello Stadio e ci siamo imbattuti in cose inconcepibili. Molti dei locali del Maradona, sono stati totalmente brandizzati dal Calcio Napoli. All’interno si fanno conferenze stampa, ritrovi, il tutto non essendo i proprietari. Fanno ciò che gli pare, in una casa che non è loro”

Poi l’assessore Colella rincara la dose, contro il Patron azzurro:

“Non solo De Laurentiis paga un canone mensile di circa 850,000 euro, per la concessione dello stadio. Per me sono cifre irrisorie, ma addirittura si permette di giudicare in modo negativo, il nostro operato. Lo fa utilizzando come metro di giudizio non ciò che noi facciamo per la città di Napoli, ma solo in base a quanto denaro pubblico, la sua squadra riceve da noi. Mi riferisco al fatto che nonostante la Ssc Napoli abbia chiuso il bilancio 2023, con un attivo di 80 milioni, la festa scudetto, sia stata pagata con soldi pubblici. Parliamo di circa 700.000 mila euro a carico di noi contribuenti”

Sul finire è intervenuto anche il consigliere Simeone con una battuta:

“De Laurentiis vuole costruire lo stadio a Pompei ? Ci andasse per fare una preghiera però”

Non è da escludere una replica, piuttosto forte del Presidente del Napoli. Resta però alquanto incerta, una data presumibile sulla costruzione dello stadio di proprietà. Tema che De Laurentiis e non solo lui, vedi Friedkin con la Roma, ritiene, giustamente, centrale per la crescita del club, ma di tutto il calcio italiano. Troppo attardato rispetto al resto d’Europa.

