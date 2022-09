Conferenza Stampa Spalletti: “Assumere la sagoma di giocatori forti… “

Il Napoli deve ritrovare se stesso dopo una stagione altalenante. E Spalletti è pronto a raccogliere questa sfida. ripartendo dopo il pareggio inatteso con il Lecce, ed il calendario mette il Napoli pone gli azzurri, davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ritrovare l’entusiasmo, raccontare la formazione e tanto altro, ne parlera’ Spalletti in conferenza stampa, dopo un avvio importante di stagione .La conferenza del tecnico, sarà alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, dunque oggi a partire dalle ore 14, per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno

Quando conta il fattore esperienza dopo le partenze?

“Lo andremo ad acchiappare velocemente, bisogna essere competitivi e per farlo bisogna avere la qualità di conoscere subito tutte le cose, non possiamo metterci tanto e dobbiamo assumere subito la sagoma di giocatori forti, noi non siamo un club che può limitarsi a dire abbiamo avuto sfortuna, quella palla lì se andava dentro… dobbiamo andar lì e giocare un calcio di livello, feroce, siamo il Napoli, poi è chiaro che le analisi le fanno tutte, ma le intenzioni devono essere quelle”.

Soddisfatto dal mercato o si aspettava altro?

“Soddisfatto”

