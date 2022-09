Conferenza Stampa Spalletti: “Quelli andati via li avete visti, oppure vi serve lo schema….”

Il Napoli deve ritrovare se stesso dopo una stagione altalenante. E Spalletti è pronto a raccogliere questa sfida. ripartendo dopo il pareggio inatteso con il Lecce, ed il calendario mette il Napoli pone gli azzurri, davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ritrovare l’entusiasmo, raccontare la formazione e tanto altro, ne parlera’ Spalletti in conferenza stampa, dopo un avvio importante di stagione .La conferenza del tecnico, sarà alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, dunque oggi a partire dalle ore 14, per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno

Lazio-Napoli che importanza ha?

“Sfidiamo una squadra che fa un buonissimo calcio, che ha il nostro valore e noi il loro, come l’anno scorso secondo me e c’è da giocarsela e far vedere chi è il più bravo”.

Ha detto se ai tifosi fa piacere continuo ad allenare il Napoli, ma perché? Avverte un clima negativo?

“Io non avverto niente, ma pure se lo avverto non modifico niente del mio comportamento e del mio lavoro. Vivo per creare allenamenti fatti bene e sviluppare un grande gioco, piacevole per sportivi di palato fine come quelli del Napoli. Ma la si mette sempre con vincere o morire ed a me garba poco, se non vinci hai fallito… e io non so se vinco, la direzione è quella lì. Quelli andati via li avete visti o vi serve lo schema? Bisogna riorganizzare la squadra, si cambiano i pronostici in base a ciò che è successo il giorno prima. Le personalità erano quelle lì, è un percorso di crescita, lo si può fare più velocemente o lentamente ma c’è da farlo e serve un po’ di tempo per diventare un gruppo come l’anno scorso, io l’avevo messo in conto nel nuovo ciclo di giocatore”

