Conferenza Stampa Spalletti: “Nuovi a buon punto, Il modulo? Dipende da noi…”

Il Napoli deve ritrovare se stesso dopo una stagione altalenante. E Spalletti è pronto a raccogliere questa sfida. ripartendo dopo il pareggio inatteso con il Lecce, ed il calendario mette il Napoli pone gli azzurri, davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ritrovare l’entusiasmo, raccontare la formazione e tanto altro, ne parlera’ Spalletti in conferenza stampa, dopo un avvio importante di stagione .La conferenza del tecnico, sarà alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, dunque oggi a partire dalle ore 14, per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno

L’inserimento dei nuovi come procede? Che rodaggio ha in mente per loro? A che punto sono?

“Sono ad un buon punto, iniziano a conoscersi, si comincia a parlare di quello che è il nostro calcio, cosa vogliamo offrire nelle partite, conoscere la squadra, secondo me siamo ad un buon punto perché negli allenamento la palla gira abbastanza bene e si va anche con i ritmi giusti perché bisogna andare forte in molte fasi della partita. Quando ci annullano con la pressione bisogna ritrovare lo schema giusto per sterzare dall’altra parte, forte e continuo, stando sempre corti per poi riconquistarla alti”.

Lazio propositiva, con un gioco molto aperto favorisce il Napoli che soffre spazi chiusi come visto nelle ultime gare? Sarà 4-3-3 contro 4-3-3?

“L’ho già detto più volte, la qualità del gioco di Sarri è riconoscibile, ogni tanto si passa dal 4-3-3 ma i sistemi si deformano perché non si rimane sempre 4-3-3 e si va a prendere quegli spazi che la squadra avversaria lascia, per questo i calciatori devono adattarsi a scenari differenti. Se quello spazio da prendere dalla mezzala è occupato, un altro sale e va a fare quel ruolo. Loro fanno pressione costante e continua, hanno spazi alle spalle, può esaltare la nostra qualità ma se lo fanno bene ti montano addosso e diventa difficile negli spazi stretti. Dipenderà da noi nel trovare bene i vuoti e gli spazi che non sono sulla trequarti, ma dove gli altri li lasciano”.

