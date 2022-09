Conferenza Stampa Spalletti: “Non le voglio rispondere male…Su Mertens..”

Il Napoli deve ritrovare se stesso dopo una stagione altalenante. E Spalletti è pronto a raccogliere questa sfida. ripartendo dopo il pareggio inatteso con il Lecce, ed il calendario mette il Napoli pone gli azzurri, davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ritrovare l’entusiasmo, raccontare la formazione e tanto altro, ne parlera’ Spalletti in conferenza stampa, dopo un avvio importante di stagione .La conferenza del tecnico, sarà alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, dunque oggi a partire dalle ore 14, per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno

433 o 4231, fase di sperimentazione ma è percorribile avvicinare di più gli esterni per sfruttare al meglio Osimhen che nel 433 è un po’ solo?

“I sistemi sono sulla carta quando li guardiamo, ma una volta si diventa 4-3-3 con due punte vicine ad Osimhen, una volta 4-4-2 con l’inserimento di un mediano che galleggia, quando Di Lorenzo sale in sovrapposizione interna o esterna… Politano è dentro il campo nella via di mezzo, se rompe il centrale opposto per prenderlo la punta ha lo spazio per attaccare alle spalle. Kvara è forte nell’uno contro uno, se punta il terzino è uno che sa saltarlo, la soluzione a tutti i discorsi”.

Ha sempre parlato di equilibrio e per vedere Mertens con Osimhen si attese la 35esima giornata, ora Raspadori l’ha convinta dopo 10 allenamenti?

“Non le voglio rispondere male. L’anno scorso quando non ci ha giocato Mertens ci hanno giocato tante volte Zielinski o Elmas. Non c’era Mertens che per la fase offensiva aveva più qualità degli altri due, nel riconoscere gli angoli dei portieri per il tiro, ma col 4-3-3 abbiamo vinto nove partite di fila ed anche lì si posiziona uno come trequarti ed uno più mediano. Bisognerebbe fare fermi immagine… noi abbiamo buoni giocatori che devono fare conoscenze, bisogna fare il rodaggio al nuovo ciclo. Per scaldarsi anche in inverno c’è da prepararla ora la legna”.

