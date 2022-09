Conferenza Stampa Spalletti: “Bisogna stare nel gruppo dell’ alta classifica… “

Il Napoli deve ritrovare se stesso dopo una stagione altalenante. E Spalletti è pronto a raccogliere questa sfida. ripartendo dopo il pareggio inatteso con il Lecce, ed il calendario mette il Napoli pone gli azzurri, davanti alla Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Ritrovare l’entusiasmo, raccontare la formazione e tanto altro, ne parlera’ Spalletti in conferenza stampa, dopo un avvio importante di stagione .La conferenza del tecnico, sarà alla vigilia della sfida tra Napoli e Lazio, dunque oggi a partire dalle ore 14, per rispondere alle domande dei cronisti presenti al Konami Training Center di Castel Volturno

Qual è il presente di questa squadra?

“Un calcio riconoscibile dai tifosi e bisogna stare nel gruppo dell’alta classifica, di quel condominio, è un campionato difficile ma dobbiamo assumerci le responsabilità nel vestire questa maglia con questo passato, chi ci ha giocato e le qualità che abbiamo

Ha detto che non le è piaciuta la costruzione dal basso, cosa in particolare?

“L’unica via per far diventare calciatori del Napoli quelli arrivati è farli giocare, altrimenti è difficile. Abbiamo costruito con qualità di gioco sotto livello per il nostro modo di fare, se si va dentro l’analisi è faticoso ma se io gioco la palla a 15 metri dal mio avversario, se perdo palla non gli posso rimontare addosso. Io devo fare marcatura preventiva e rimontargli addosso, se vengo col mediano sotto la linea degli attaccanti non muovo niente, loro sono 10 sotto palla, noi 3 in costruzione e non li vado a stanare, non trovo spazi. Tutte situazioni di pochi secondi, pochi metri, ma che fanno la differenza. Quando si abbassano gli spazi si riducono, come nel secondo tempo, serve più qualità e non devi sbagliare la palla buona”.

