Conferenza Stampa Spalletti: “Questa partita vale una crescita piu’ veloce, a volte pigri, altri cazzuti!”

Luciano Spalletti, dopo la gara dell’Olimpico, tra Lazio e Napoli, terminata con il risultato di 1a 2, e atteso in sala stampa, per commentare e rispondere alle domande dei cronisti presenti.

Inizia la Conferenza Stampa di Luciano Spalletti:

È stato il Napoli più bello della sua era?

“Abbiamo giocato una partita di grande livello, ma anche l’anno scorso. Probabilmente la differenza è che di là c’è uno tra gli allenatori più bravi. La qualità del calcio di Sarri la conosciamo, il primo quarto d’ora abbiamo sofferto e preso gol. Ribaltare questa partita diventa una scorciatoia per fare una crescita verticale e più veloce. A volte ci perdiamo in delle banalità, a volte siamo pigri, altre cazzuti, forti e pensanti”.

Quanto può essere d’aiuto in termini psicologici per il Liverpool?

“Diventa un biglietto d’attesa di prima classe in questi giorni. Ci arrivi convinto che puoi giocare la partita. Puoi anche non vincere, ma il calcio che devi fare è questo qui”.

Il fatto che la squadra sia rimasta in partita dopo lo svantaggio la fa stare tranquillo sulla questione della personalità?

“Io sono sempre tranquillo perché so con chi ho a che fare. Ma da più forza a loro e al nostro ambiente, ai tifosi del Napoli. Quando c’è una battuta d’arresto i discorsi sono sempre quelli, la pratica non è mai facile. Siamo sulla buona strada”.

Aveva preparato questa gara con il pressing alto?

“Quando i miei si fanno girare le scatole prendono e partono (ride, ndr). Fino al gol siamo stati a girare palla ma nessuno la voleva, nessuno prendeva decisioni. E quando tu stai a ciondoloni, gli altri prendono decisioni. E l’ha fatto la Lazio, poi la nostra reazione è stata molto feroce”.

Kvara era più libero e sciolto?

“Può diventare ancora più leggero. Se faceva quel gol di piatto…lui se gli capitano 10 palle così fa 10 gol. Però deve essere contento, si è fatto trovare nelle posizione giuste. Sul gol al volo si era smarcato benissimo, è uscito fuori al momento giusto. Ci aspettiamo di più”.

Sarri è furibondo: il gol di Kim era da annullare e c’era un rigore…

“L’arbitro è uno dei più bravi, diventerà un top. Ha arbitrato bene”.

