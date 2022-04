Conferenza Stampa Dionisi: “Colpa mia e ci metto la faccia…”

Il tecnico del Sassuolo Dionisi, in conferenza stampa ha dichiarato, dopo il 6 a 1 del Maradona contro il Napoli quanto segue:

“Si fa fatica a trovare qualcosa che sia andato giusto, è difficile parlare dopo un risultato del genere, va accettato, sono io il responsabile, ci metto la faccia. Con due gol su corner e subito il 3-0 diventa difficile. Non siamo entrati bene in campo, ma non bisogna trovare colpevoli, la responsabilità è dell’allenatore”.

Avete pagato la prestazione con la Juventus? “Abbiamo giocato lunedì sera, abbiamo speso tanto a livello fisico e mentale, ci hanno fatto i complimenti ma sappiamo tutti com’è andata. Ma non possiamo recriminare sul passato parlando della partita di oggi. Sulle palle inattive c’è qualcosa da migliorare, siamo poco fisici ma senza volontà ad andare a duello si fa dura. Sul primo gol è stato come se non ci fossimo in area. Magari questo ci fa bene per la prossima. Adesso serve fiducia”

