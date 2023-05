Conferenza Stampa di presentazione di De Laurentiis del Ritiro Azzurro di Dimaro 2023: “Oggi si parla del ritiro del trentino, ci saranno le varie conferenze per parlare di calcio. Altrimenti devo alzarmi e andarmene”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Campione d’Italia 2023, presenta oggi al Konami Training Center di Castel Volturno.

La preparazione estiva della SSC Napoli inizierà anche quest’anno a Dimaro Folgarida, in Val di Sole, ai piedi delle Dolomiti. L’appuntamento sarà ufficialmente presentato alla stampa quest’oggi alle ore 12.30 .

Saranno presenti, tra gli altri, vi saranno Roberto Failoni (Assessore al Turismo del Trentino), Maurizio Rossini (Ceo Trentino Marketing), Luciano Rizzi (Presidente APT Val di Sole) e Andrea Lazzaroni (Sindaco del Comune di Dimaro Folgarida).

Ai giornalisti presenti al centro sportivo degli azzurri, verranno riferiti programma ed amichevoli che si svolgeranno nel periodo precampionato.

E chissa’, che per l’ occasione, il Presidente non chiarisca le posizioni, ancora in bilico, del Tecnico azzurro Spalletti (La famosa PEC e la sua automatica conferma) ed il DS Cristiano Giuntoli

( Destinato alla Juve ma sembra che Adl non sia d’accordo)

12.48 – Entra ADL, non c’è invece Spalletti

13.00 – Ci sono anche Meret e Valentina De Laurentiis oltre alle istituzioni di Dimaro. Inizia la conferenza stampa

13.02 – Prende la parola De Laurentiis che chiarisce subito: “Oggi si parla del ritiro del trentino. Abbiamo una partita importante con l’Inter, ci saranno le varie conferenze per parlare di calcio, qui si parla di ritiro anche perché ci sono novità. Altrimenti devo alzarmi e andarmene, cosa che non posso fare però per il rispetto vostro e dei miei ospiti. Qui c’è mia figlia Valentina che da quando ci produciamo il materiale tecnico, con il mio amico Armani che ci pregia di fornici il suo marchio, è diventata una colonna ormai della nostra società. Siamo partiti in un momento molto difficile del Covid. E’ stato un inizio complicato, feci accordi per il trasporto dalla Cina dei materiale, con un’azienda di Bergamo sui tessuti e siamo partiti con molte difficoltà e tutto il reparto tecnico mi chiedeva se alla prima giornata si rischiava di partire con le vecchie maglie? Invece poi abbiamo creato un’armonia attrezzandoci per questa novità anche professionale. Oggi come oggi è un asset molto importante, quando vedo la risibile situazione in squadre anche molto importanti guardo mia figlia e dico ‘siamo davvero una bomba, degli innovatori’.

ADL introduce la figlia Valentina anche sul ritiro di Dimaro e eventuali novità: “Ci aspettiamo un enorme flusso di persone, abbiamo fatto un sopralluogo e abbiamo valutato degli spazi un po’ più ampi per l’accoglienza per dei servizi migliori ed un intrattenimento oltre ad un secondo store sul posto, più grandi rispetto al solito. Vorremmo fare un percorso per le foto dei tifosi con la coppa, diverse cose molto interessanti per migliorare e far partire una nuova era perché Napoli vuole splendere in tutti i sensi”.

ADL sulla situazione contrattuale col Trentino: “Ve lo dico in maniera chiara perché a volte leggo cose non esatte: noi avevamo terminato il nostro contratto e abbiamo raggiunto un accordo che lega la nostra amicizia, che va avanti da 13 anni, oltre a questo ritiro che sta per iniziare poi per i successivi 3 anni”

ADL ringrazia anche Meret, presente in conferenza stampa: “Devo ringraziare Meret che è stato sempre criticato, ma noi l’abbiamo sostenuto ed ha fatto questo campionato eccezionale”.

13.12 – E’ il turno delle istituzioni trentine che hanno ufficializzato anche le date già trapelate.

13.25 – Viene annunciato anche uno sforzo ulteriori per una seconda tribuna aggiuntiva per poter accogliere più tifosi vista l’enorme flusso che è previsto.

13.30 – Altra novità sono dei summer camp per i bambini, targati SSCNapoli, della durata di 6 giorni.

13.37 – Meret interviene su come viene vissuto il ritiro di Dimaro: “Ne ho fatti diversi, è sempre un piacere tornarci, si lavora sempre molto bene, le strutture sono ottime, il campo è sempre molto bello e la temperatura ci permette di lavorare con più intensità e davanti ai nostri tifosi che sono sempre tantissimi. E’ una fase importante per la nostra stagione, si mette lavoro nelle gambe, dobbiamo conoscere i nuovi e dobbiamo mettere in campo cose tattiche nuove, è una fase fondamentale e lì lo facciamo con serenità ed al meglio. Quest’anno sarà ancora più bello perché il seguito sarà ancora maggiore. E ringrazio anche il presidente per le parole per me”.

13.40 – Presidente, le nuove maglie verranno presentate nel corso del ritiro? Ma interviene la figlia Valentina che se ne occupa.

“Sorpresa… durante il ritiro ci saranno alcune presentazioni. Abbiamo fatto le tre maglie, Halloween che è piaciuta molto, anche quella con le renne, a qualcuno non è piaciuta ma i numeri parlano, poi San Valentino. Quest’anno di più? Oltre a queste stiamo valutando altri progetti”.

Meret, quanto è importante un ritiro canonico a differenza delle altre big che vanno in giro?

“Tanto, ti aiuta conoscere già le strutture ed il lavoro. Restare lì anche per le amichevoli senza spostamenti è un’altra cosa importante, ci permette di lavorare, riposare, affrontare tutto al meglio”.

ADL aggiunge: “L’altro anno abbiamo ricevuto tanti inviti, davvero tanti, offrendoci soldi e aerei, ma ho costretto, pagando, delle squadre di calcio straniere a venire da noi. Noi dovevamo non allenarci, andare lontano, all’estero, poi il giorno dopo fare scarico, allenare chi non ha giocato tanto, poi rientrare e di questo mese preparatorio così quanti giorni si sarebbero persi? Ho detto basta e si gioca dove si fa il ritiro. Ovviamente nella prima parte in Trentino si gioca con squadre di minore livello perché è l’inizio della preparazione, ma questi ritiri fatti bene quanti incidenti evitano? Molti. Una volta ci cascai, ma a Detroit non riuscirono a riempire lo stadio che era da oltre 100mila posti. Pagando anche tanto, soldi che preferisco dare all’Emilia, perciò si gioca qui”.

13.50 – Meret, un anno fa un po’ di delusione per gli arrivi ora si parla di 100mila presenze. Merito vostro.

“Sì, di tutti, era impensabile all’inizio, ma ci abbiamo creduto dal primo giorno nonostante i cambi in squadra, il merito è di tutti e se ci saranno così tanti tifosi è un orgoglio per noi”.

13.55 – ADL su quali giocatori ci saranno nelle gigantografie a Dimaro: “E’ molto semplice, noi consideriamo i nostri calciatori molto importanti e nei miei 19 anni abbiamo sempre fatto degli aggiustamenti, anche l’altro anno dissi ad uno di voi che sfruculiava che avremmo provato a vincere il campionato, promessa mantenuta. Si può sempre fare di più, è doveroso, mi sono sempre divertito nella competizione sia nel cinema al 100% o come ora a mezzo servizio, che poi nel calcio, ma è chiaro che nel futuro colorato di azzurrissimo dovremo pensare al mercato. I nostri scouting per ora hanno guardato, annusato, analizzato, ma fino a quando non si finisce un campionato non si può dare un voto a tutti, ma in ogni anno c’è sempre stato qualcuno che andava e qualcuno che veniva, ma. proprio in quel di Dimaro o forse una settimana prima ci rivedremo per parlarne. Oggi come ora che risposta ti do?”

14.00 – A quanti giorni dal ritiro di Dimaro sarà svelato il contenuto della cena con Spalletti?

“La cena di venerdì era dovuta, una cena dell’amicizia, del ringraziamento, ad un certo punto era quasi un giallo perché sapevamo di aver vinto lo Scudetto, ma quando? Dipendeva anche da altre partite, poi per l’Udinese mi è venuta l’idea di festeggiare e 54mila c’erano ed è stato meraviglioso. Uno non vuole stare per forza al centro dell’attenzione a tutti i costi, avrei potuto collegarmi dallo spogliatoio e fargli i complimenti in diretta, ma è un momento loro ed era giusto farlo godere a loro e l’allenatore. C’è stata la celebrazione con la Fiorentina, vincendo anche senza averne bisogno, ed abbiamo fatto una manifestazione che mi ha portato i complimenti persino dall’estero e mi sto spaccando per fare la cerimonia della consegna del trofeo il 4. Leggo tante cose, è sempre stato il 4, alle ore 19, finita la partita poi verranno montati i palchi e credo, credo, uno da 520 metri e metterò comunque una decina di schermi più grandi di quelli dell’altra volta. Poi ho chiamato Fiorello, che mi chiede sempre di andare da lui, e gli ho chiesto di montare la sua struttura al Maradona per andare in diretta dalla centralità del mondo che è Napoli. Magari si va avanti anche dopo mezzanotte… probabilmente mi dirà di no”

14.10 – Termina la conferenza stampa

