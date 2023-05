Conferenza di presentazione per Dimaro, assente Spalletti.

Nella giornata di domani, il Napoli, presenterà il prossimo ritiro estivo, in quel di Dimaro Folgarida. Presentazione direttamente a Castel Volturno, prevista per le 12,30. Il tecnico Luciano Spalletti non sarà presente alla conferenza, ci sarà solo il presidente Aurelio De Laurentiis. Un assenza che lascia qualche dubbio, sulla permanenza dell’uomo di Certaldo, sulla panchina del Napoli. A questo punto ci si aspetta da parte di ADL, una dichiarazione sulla questione. Visto che fu proprio Spalletti, dopo la cena-incontro, avuta col Patron azzurro, qualche giorno fa, a dire: è giusto che parli la società.

Il tecnico del Napoli non è inserito nella lista delle autorità presenti, non è da escludere però, una sua partecipazione improvvisa. Al fianco di De Laurentiis, saranno presenti l’assessore al turismo del Trentino, Roberto Falloni; il ceo Trentino marketing Maurizio Rossini; il presidente dell’ apt Val di Sole, Luciano Rizzi e il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni.

Il ritiro si svolgerà probabilmente dal 14 al 25 Luglio, nei prossimi giorni saranno effettuati dei sopralluoghi alla struttura, da parte dello staff. Tra le novità, rispetto agli anni passati, l’installazione di una palestra a bordo campo, messa a disposizione dal Comune.

La Repubblica attribuisce l’assenza di Spalletti, alla volontà di tecnico e squadra, di restare concentrati, esclusivamente alla prossima partita. La sconfitta di Monza ha lasciato degli strascichi negativi, ecco perché il gruppo, vuole essere al top, per la sfida di Domenica, contro l’Inter, finalista di Champions League. Le perplessità su questa assenza, comunque rimangono, solo il Presidente del Napoli, può sciogliere ogni dubbio, domani stesso.

Il tecnico toscano, evidentemente, qualche dubbio sul suo futuro ce l’ha, altrimenti dopo la famosa cena, avrebbe confermato subito la sua volontà. Nel frattempo, il club partenopeo, non vuole farsi trovare impreparato e valuta delle alternative. Quattro sono i nomi sulla lista: Antonio Conte, Gaultier, Gasperini e Vincenzo Italiano. A parte l’ex tecnico del Tottenham, sono tutti nomi già inseguiti in passato.

Troppo presto, in ogni caso, per pensare a delle alternative, ci si aspetta un chiarimento, tra le parti il prima possibile. Senza dubbio, conoscendo il personaggio, De Laurentiis qualche cosa domani, la dirà.

