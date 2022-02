Con Spalletti il Napoli è rinato dalle proprie ceneri come una fenice 

Nell’estate del 2021, Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti hanno deciso di dare vita ad un progetto che avesse come primo obiettivo quello di riportare il Napoli tra le prime della classe in pianta stabile.

Il tecnico di Certaldo ha goduto sin da subito della fiducia del proprio nuovo presidente, il quale lo ha elogiato in lungo ed in largo dopo la firma del contratto.

Sin dalle prime conferenze stampa, Spalletti, è riuscito a far comprendere a tutti che avrebbe valorizzato la rosa che aveva a disposizione, senza grossi stravolgimenti. L’arrivo di Juan Jesus è stata l’intuizione vincente dell’allenatore, ad oggi, a mesi di distanza, quando quella scelta sembrava scellerata.

Infatti, la piazza era scontenta perché sperava nel grande nome, ma il brasiliano ha saputo dimostrare tutto il proprio valore, lavorando tanto e ripagando la fiducia del proprio mister e facendo ricredere i più scettici.

Col nuovo allenatore, gli azzurri sono subito riusciti ad avere un’impronta di gioco ben delineata, cosa che mancava dai tempi di Maurizio Sarri. Perché nonostante il fatto che Ancelotti e Gattuso avessero tenuto la squadra in mano per quasi due stagioni, ogni partita era un’incognita. Era un Napoli dalle due facce, paragonabile al racconto di Robert Louis Stevenson: Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde.

Questa squadra era capace, al contempo, di creare qualcosa di magico e al contempo distruggerlo involontariamente.

La musica è cambiata, si respira un’aria del tutto diversa dentro e fuori dal campo. Si ha, per la prima volta, la consapevolezza di potersela giocare alla pari con tutti, grazie al lavoro egregio compiuto da Spalletti sulle teste dei giocatori, i quali si sentono tutti importanti per questo progetto.

Non ci sono scuse che reggano: il Napoli deve fare la propria partita a viso aperto contro chiunque. I calciatori sono consapevoli di essere padroni del proprio destino e nonostante le assenze di Anguissa, Koulibaly e per tanto tempo quella di Osimhen, i ragazzi hanno tenuto botta portando a casa punti importanti.

I giocatori ci credono e non lo nascondono neanche nelle interviste, sono consapevoli della forza del gruppo e a differenza di quanto avveniva in passato, la parola ‘scudetto’ non è più proibita da pronunciare a causa della scaramanzia.

Adesso si trovano lì, al secondo posto della classe e ad una sola lunghezza dal primo posto (con una partita in più disputata) occupato dall’Inter che sarà al Maradona il prossimo sabato per uno scontro ad alta quota e che potrebbe indirizzare le sorti del campionato in una direzione o nell’altra.

Possiamo dirlo: il Napoli con Spalletti è risorto come una fenice dalle proprie ceneri e adesso non vuole smettere di sognare.

