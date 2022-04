Con l’Atalanta senza abbassare lo sguardo

A testa alta il Napoli che parte per Bergamo, secondo le parole del suo allenatore, perché queste sono partite in cui non si può abbassare lo sguardo a terra, ma guardare bene in faccia l’avversario.

È un Napoli in emergenza, viste le tante assenze, ma Spalletti ricorda nella conferenza stampa pre match, di come questa squadra ha avuto tante difficoltà da inizio campionato e sia stata in grado comunque, di vincere e andare avanti, nonostante tutto.

Scelte fatte in chiave Dea

L’ attenzione poi si sposta sul terzino destro, dove il tecnico di Certaldo, trova parole lusinghiere sia per Zanoli che per Malcuit, tutti e due pronti e disponibili per sostituire il grande assente Di Lorenzo. Non si parla di centrocampo e del tipo di modulo da adottare contro l’undici di Gasperini, ma la notizia è che Fabian Ruiz è nella lista dei convocati e visto che l’allenatore partenopeo ha parlato di una gara fatta di sportellate, il centrocampo sarà di nuovo a tre.

Parole incoraggianti anche per Lorenzo Insigne, che Spalletti vede sempre entusiasta, nonostante la delusione per l’eliminazione dal Mondiale, ma nel gruppo Napoli, il Capitano non lascia intravedere segnali di cedimento, anzi risulta sempre il primo ad arrivare agli allenamenti ed a scherzare e ridere con tutti.

Stesso discorso per Dries Mertens, carico per la nascita di Ciro Romeo, che ci si augura possa tradurre questa energia in campo, con la carica di tutte quelle partite che avrebbe voluto giocare da titolare. Sta bene anche Hirving Lozano, arrivato solo ieri notte dal Messico, ha svolto per intero l’ultimo allenamento e si è aggregato al gruppo squadra.

Farà parte della spedizione bergamasca anche il giovane attaccante Ambrosino, che sta facendo molto bene nella primavera di Frustalupi, proprio nella settimana in cui tutta Italia chiede di investire sui giovani compatrioti.

Gasperini è pronto

Grosse novità anche in casa Atalanta, torna dopo un lungo periodo di assenza, il grande ex Zapata, difficilmente sarà in campo dall’inizio, ma può essere per l’attaccante colombiano, un buon test in vista della Coppa. Sicuri assenti Toloi e Ilicic, sarà solita difesa a tre collaudata, con Palomino, Djimsiti e Demiral.

A centrocampo dubbio tra Hateboer e Pezzella, da affiancare a Freuler, De Roon e Zappacosta. C’è anche il ballottaggio tra Pessina e Koopmeiners nel ruolo sottopunta, dove davanti agiranno Boga’ e uno tra Malinovskyi e Muriel.

Tante parole di elogio nei confronti di Gasperini e del calcio atalantino da parte di mister Spalletti, che anche nella gara di andata nonostante diverse assenze, riuscì a mettere in grossa difficoltà la Dea.

Anche questa volta sarà un Napoli in piena emergenza, ma di fronte troverà un avversario meno lanciato e con la testa, probabilmente, alla partita di Giovedì in Europa League, sarà fondamentale non abbassare la testa, per continuare a scrivere la storia di questo campionato.

