Comuzzo Napoli fumata grigia.

Da Firenze filtrano le prime indiscrezioni, per quanto riguarda la trattativa tra il Napoli e i viola per il difensore Comuzzo.

C’è stato un primo incontro poche ore fa, tra Manna e l’agente del calciatore Minieri.

Il Napoli è pronto ad andare oltre i 30 milioni di euro, più bonus per il giovane difensore, che per ora non vengono accettati dalla Fiorentina.

Nelle prossime ore Manna è disposto ad offrire una cifra più alta, con la formula del prestito biennale, con obbligo di riscatto. La parola passerà poi al Presidente viola Commisso e al giocatore. Pietro Comuzzo non ha chiesto di essere ceduto, mettendosi a disposizione della volontà del club toscano. Per la tifoseria viola, l’operazione viene considerata un affare da cogliere al volo, come si evince dal tam tam sui vari social. Per il club di De Laurentiis, l’investimento viene visto in prospettiva della prossima stagione, considerata anche la più non giovane età di Rrahmani. Inoltre, viste le difficoltà per arrivare all’esterno che possa sostituire Kvaratskhelia, sta prendendo corpo l’idea di spostare l’investimento importante, nel reparto difensivo. In passato la Fiorentina, sempre nel mercato invernale, cedette Vlahovic alla Juventus , non ci sarebbe da meravigliarsi, se stessa sorte toccasse ora, al giovanissimo difensore.