Comune restituisce statua del D10S

Il comune di Napoli restituisce la statua di Maradona. A due anni dalla presentazione dell’opera di Domenico Sepe, con la cerimonia direttamente nello stadio, in occasione di Napoli-Lazio, il D10S torna dal suo proprietario.

Una decisione del Comune di Napoli, dettata dai costi, 30.000mila euro solo per i materiali. L’amministrazione comunale, si appella al codice civile, secondo il quale una donazione, va commisurata alla possibilità di spesa del donatore. Visto che l’artista non ha ingenti disponibilità economiche, la donazione non può essere accettata. La statua di Maradona, varrebbe più dei 30.000 euro dichiarati. Per il Comune poi l’installazione definitiva della statua, darebbe visibilità e notorietà all’autore, non rispettando dunque i principi di imparzialità.

In attesa di una conferenza stampa, già prevista, l’artista Sepe si è detto dispiaciuto, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Provo profonda amarezza per questa situazione. Mi sento anche offeso, nella parte in cui si suppone, che possa ricevere notorietà dall’opera, come se fossi l’ultimo arrivato..”

Sulla questione è intervenuto, all’interno di una trasmissione di CN24, il consigliere comunale di Napoli, Gaetano Simeone, cercando di fare chiarezza sull’accaduto:

“È stata fatta una malinformazione, non sono state dette esattamente le cose. Maradona è un brand internazionale, per cui un’opera in suo nome, prevede un bando da parte dell’amministrazione comunale, con una manifestazione d’interesse. Presumo che per una scultura del genere, ci sarebbero artisti da tutto il mondo, interessati alla realizzazione”

Promette però un intervento col Sindaco Manfredi, per risolvere la situazione:

“Conosco il Sindaco è una persona seria e rispettabile, c’è interesse da parte della città di dare allo stadio Maradona, una statua all’esterno. Sarebbe un simbolo di Napoli, insieme al Maschio Angioino e tante nostre bellezze. È un errore dire che restituiamo la statua, sembra premeditato, con Manfredi si troverà la giusta soluzione”

Secondo le parole di Simeone, c’è la volontà da parte dell’amministrazione comunale di Napoli, di trovare una strada:

“Quando fu inaugurata la statua, erano presenti molti assessori, credo abbiano commesso un errore seppur in buona fede. La statua di Sepe potrebbe essere posizionata in un’altra piazza, va rispettato l’artista e i tifosi. La situazione andava approfondita già all’epoca, se c’è stato un errore di natura procedurale, va sistemato”

Di sicuro la storia non finirà qui, sono già passati due anni senza che la statua di Maradona, trovasse casa. Ci vorrà del tempo però, sia per realizzarne un’altra, sia per emettere un bando pubblico. Il D10S meriterebbe più rispetto e considerazione, dall’amministrazione comunale, soprattutto nella rapidità d’intervento.

