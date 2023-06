Commisso: Italiano è un punto fermo.

Il Presidente viola, dopo la cocente sconfitta nella finale di Conference League, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tema principale soprattutto, il futuro di Vincenzo Italiano:

“Mi aspettavo una vittoria, ma ci sono stati alcuni casi in campo, in cui l’arbitro avrebbe dovuto fare meglio. Jovic con il naso rotto, poi Biraghi. La sconfitta non è giusta, potevamo vincere 3 a 0.

Italiano è un punto fermo. Il 12 ripartirò per l’America”

Entro questa data dunque si deciderà il futuro della panchina viola, di rimando anche quella del Napoli. Lo stesso tecnico della Fiorentina, al termine della partita, ai microfoni di Sky, ha parlato dei suoi prossimi programmi:

“Come per tutti gli allenatori, mi dovrò incontrare con la società per parlare di futuro. Alcuni giocatori andranno via, bisogna analizzare la programmazione”

A precisa domanda, dell’inviato, resta a Firenze? Un criptico: Non c’è problema. Non è ne’ un si, né un no, più un vediamo.

L’allenatore toscano ha un altro anno di contratto, con il club viola, con possibilità di rinnovo, non ci sono clausole. Poche ore prima, della partita tra Fiorentina e West Ham, il presidente De Laurentiis aveva smentito di un interesse per Italiano, pur apprezzandone le qualità. La sensazione è che effettivamente, il Patron azzurro non voglia fare uno sgarbo al suo amico Commisso. Lo stesso presidente americano, avendo dichiarato, Italiano come punto fermo, di fatto chiude qualsiasi altro scenario. A questo punto solo un incontro tra i protagonisti, potrà sciogliere il rebus. Le ipotesi sono due: Vincenzo Italiano ha già un accordo con il Napoli, quindi lo comunicherà a Commisso, prima del 12 Giugno, oppure quello di ADL è tutto un grande bluff, per depistare le tracce. Tutto verrà chiarito entro fine mese, come già rilevato dai protagonisti. Nel frattempo i tifosi partenopei, avendo visto il gol incassato dalla Fiorentina, al novantesimo minuto, non sono così convinti sull’allenatore gigliato.

Di positivo c’è invece la prosecuzione del gioco, su quel 433 che ha fatto grande il Napoli. Non è l’unico però, ad adottare questo tipo di modulo, nelle ultime ore stanno prendendo piede, voci su tecnici francesi. Tra cui su tutti, i nomi di Galtier e Rudi Garcia.

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno, per avere una situazione più chiara

De Laurentiis ha parlato di 27 Giugno, probabilmente si deciderà prima. C’è anche in programma la Nations League , laddove il profilo di Roberto Mancini , non è mai stato accantonato definitivamente.

Due settimane, quindi, di passione, per sapere finalmente, chi sarà l’allenatore che prenderà il posto, di Luciano Spalletti.

