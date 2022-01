Commissioni agli agenti: rivoluzione epocale della FIFA 

Negli ultimi anni la figura dell’agente è diventata sempre più importante nelle trattative tra calciatori e società. Possiamo dire che certamente il calcio è un business che arricchisce chi riesce ad entrare nel giro, vuoi per bravura o per fortuna. I compensi dei manager dei giocatori, però, negli ultimi anni hanno preso una brutta piega, salendo in maniera esponenziale.

I club sono diventati schiavi di agenti capricciosi che pretendono gli vengano riconosciute commissioni esagerate anche su trattative non di primo livello.

Insomma, il ruolo del manager sta diventando davvero fastidioso per l’industria calcistica, perchè non fa altro che destare caos nella maggior parte dei casi.

Una soluzione è stata proposta dal presidente della FIFA, Gianni Infantino, il quale ha proposto di stabilire un vero e proprio tetto di commissioni per una percentuale del 3% sulle trattative che andranno in porto. Anche la FIGC si è espressa non troppo tempo fa sul caso tramite Gabriele Gravina, il quale non nascose la propria indignazione.

