Come scaricare un barile rasentandone il fondo

Prendi l’arte e. ..recita la parte, si potrebbe definire cosi, un barile che raggiunge il limite del fondo, per poi scaricarlo su terzi oppure eventi innaturali, e salvare senza mai nominarli, i propri e mai nascosti limiti gestionali

In una intervista, che puo’ sembrare per i tanti affascinati dal nulla, quasi da libro cuore, se non fosse per un frasario, nascosto, tra le righe di una sudditanza di comodo, tirannico e molte volte Machiavellico. A cose versa il riferimento? A dei passaggi, particolarmente subdoli che vado ad elencare.

La fantomima dei tre comunicati sul ritiro

Se una Societa’di Calcio, professionalmente ed organizzativamente seria, decide per un ritiro punitivo emettendo un comunicato dove addirittura si parla di ritiro perenne, e dopo poco, senza probabilmente che il chiamato in causa fosse stato interpellato alla fine della contesa, si parla di “concordato con il tecnico“, per poi terminare il tutto con “tutti a tavola con tarallucci e vino”…oltre a parlare di una figura di “tresoldi“, non bisogna neanche chiedere scusa al tifoso, che subisce doppia mortificazione, oltre la sconfitta anche una societa’ poco attenta alla cattiva pubblicita’.

Persi 220 milioni in due anni? Il Covid non colpiva solo il Napoli

. Molti di voi giornalisti non avete capito che il calcio è un’industria vera con delle regole precise e delle volte sorrido, quando leggo ‘ma de Laurentiis è un padre padrone’…Quando sono arrivato il Napoli non esisteva e per rispetto verso la storia del club lo chiamai Napoli Soccer. Poi quando tornammo in B recuperammo il nome Società Sportiva Calcio Napoli…..Poi quando tornammo in B recuperammo il nome Società Sportiva Calcio Napoli. Se noi andavamo a verificare dove eravamo per la UEFA, vi dico che noi non esistevamo nemmeno per l’UEFA, non avevamo voce in capitolo. Poi tornammo in A grazie a Reja e ai ragazzi che avevamo in quel momento, più il tifo incredibile dei sessantamila al San Paolo alla prima in C. Noi registrammo il 525° posto nel Ranking, poi piano piano siamo arrivati tra i 15 club più importanti. La Roma, l’Inter e il Milan erano 34°, 35° e 36° posto. Poi abbiamo perso qualche posizione perchè il Covid ci ha massacrato. Ho perso 220 milioni in due anni in un momento in cui avevamo cercato di rafforzarci...

Questi alcuni dei passaggi che sinceramente sono diventati stucchevoli, per quanto presenti ogni volta che si attendono risposte serie dalla Societa’, e che puntualmente, arrivano sempre nella stessa modalita’, se lo vogliamo dire in termini di produzione cinematografica, un film trito e ritrito, ma che ora ha trovato i botteghini chiusi.

Gruppo straordinario, societa’ in crescita, ma di scudetto e manager tar squadra e societa’… zero!

Se qualcuno, oltre alle Machiavelliche scuse ai tifosi, volesse sentire dal presidente parole di sofferenza sul mancato “obiettivo dello scudetto“, beh non ha compreso che quello vero e ancora incerto, per questo si e ‘ corsi al capezzale, ed ora si parla di grande gruppo e di ragazzi che sanno anche dialogare, in pratica, corriamo ai ripari, e dopo ognuno per la propria strada. Dimenticavo, non si ‘e parlato nemmeno del figlio EDO, salito alla ribalta per il caos del dopo gara negli spogliatoi…Ma la domanda e’, cosa fa lui all’ interno del Calcio Napoli?…Il figlio del presidente?…allora, come dice il detto dei Ditelo voi, gruppo comico napoletano, prorpio per dimostrare che ADL, sempre a suo dire, non e’ un padre padrone cocludiamo con una loro Gag: ” Tu chi sei…il secondario…il figlio del primario”…..”Tu tifoso o’ tien nu’ President’ apte a papa’?…No?…E allor piens’a’ fatica'”

