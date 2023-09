“Come sarà finito il testosterone nelle sue urine al controllo antidoping di Udinese-Juventus?…Qui ci vorrebbe Poirot” Paolo Ziliani ironico e pungente con la vecchia signora

Il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Paolo Ziliani, attraverso i propri social, ha commentato in modo chiaramente ironico la notizia relativa alla positività di Paul Pogba all’antidoping:

“Povero Pogba che guadagnava 8 milioni netti più 2 di bonus fino al 2026. Come sarà finito il testosterone nelle sue urine al controllo antidoping di Udinese-Juventus in cui nemmeno giocava? Davvero difficile immaginarlo. Gli inquirenti brancolano nel buio. Qui ci vorrebbe Poirot“.

La Juventus, in relazione al “caso” Paul Pogba, ha pubblicato una nota ufficiale sul proprio sito non esprimendosi nel merito della vicenda: “Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati