Come le novità di Gasperini hanno trasformato il gioco dell’Atalanta

Per anni, erroneamente, s’è fatto passare Gian Piero Gasperini per un allenatore che pretendesse dalle sue squadre rigide marcature a uomo. In effetti, disegnare così il tecnico dell’Atalanta è veritiero solo in parte, perchè non ha mai preteso dai suoi calciatori che abbandonassero le zone di competenza per seguire ovunque gli avversari diretti.

Il principio tattico, invece, è un altro: accorciare costantemente in avanti piuttosto che assorbire, arretrando, i movimenti altrui. Quindi, andare a pressare, non aspettare di perdere palla; ma provare a conquistarla il più in alto possibile.

Gli ottimi risultati maturati durante i primi anni della gestione Gasperini avevano abituato ad un sistema rigidamente iper-codificato: un 3-4-3 in grado di garantire il controllo degli spazi, se interpretato in maniera attiva. Con molti uomini che partecipavano intensamente alla fase di non possesso, privilegiando situazioni di uno contro uno difensivo. Oltre a pressare alti e ferocemente aggressivi sulla prima costruzione avversaria. Creando i presupposti per andare poi in transizione.

La stagione passata, culminata con l’ottavo posto finale, sembrava dovesse segnare la chiusura di un’epoca per certi versi straordinaria: magari addirittura irripetibile. La Dea, infatti, aveva pagato un prezzo salatissimo, obbligata a sacrificare sull’altare del mercato prima Gosens, e dopo il Papu Gómez, a gennaio.

Contando pure gli infortuni di Muriel e Zapata, nonché i continui problemi personali di Iličić, appare evidente quanto abbiano pesato sul rendimento della squadra le assenze dei suoi principali uomini chiave.

Dea diversa, ma senza snaturarsi

Questa estate, dunque, la proprietà americana, subentrata nel frattempo alla famiglia Percassi, piuttosto che dar luogo ad una rivoluzione totale, ha preferito affidarsi ancora a Gasperini affinchè riaprisse un ciclo. Trasformandolo nell’anello di congiunzione tra la vecchia e la nuova gestione.

La prima cosa che ha fatto l’allenatore piemontese è stata ristrutturare il gioco, modellandolo sulla scorta di un diverso approccio alle partite.

Innanzitutto, abbassando il baricentro, oggi attestato su un blocco medio, che “suggerisce” ai tre difensori centrali – Toloi, Palomino e Djimsiti – di non andare a caccia della palla in qualunque zona del campo. Una chiara inversione di tendenza rispetto alle annate precedenti, funzionale a erigere un vero imbuto nella propria trequarti. In attesa, guardinga, di eventuali errori della controparte, da capitalizzare attraverso veloci ripartenze.

Questa mutazione produce effetti anche sugli esterni, dove i “braccetti” a tutta fascia, Soppy e Maehle, lavorano maggiormente in copertura.

Là davanti, privato delle capacità di Gómez e Iličić, la cui fantasia connetteva tutti gli elementi dell’undici nerazzurro, moltiplicandone la forza della fase offensiva, Gasperini ha fatto di necessità virtù, affidando le sorti dell’attacco ad un tridente ben assortito: Lookman, Hojlund e Boga. Tutti abili nei fondamentali, rapidi nello stretto ed in campo aperto. Caratteristiche che li rendono determinanti nel ribaltare il fronte della manovra.

Cosa aspettarsi domani

Nonostante Gasperini abbia cambiato atteggiamento tattico nella fase di non possesso, l’Atalanta continua ad avere come riferimento principale sottopalla degli accoppiamenti a uomo.

Ergo, è probabile che domani pomeriggio, il Napoli dovrà tentare di trovare spazio alle spalle della prima linea di pressione, sfruttando la classica rotazione dei suoi centrocampisti, che generalmente si scambiano le posizioni, per sottrarsi alle marcature personalizzate.

Uno scenario in cui Zielinski potrebbe svolgere un ruolo decisivo, per scompaginare il rigido sistema difensivo predisposto dai nerazzurri. Libero di cercarsi zone dove ricevere, centralmente oppure defilandosi nei mezzi spazi, il polacco avrebbe l’opportunità di obbligare gli avversari a fare una scelta, decidendo chi lo dovrebbe seguire.

Non bisogna trascurare che la strategia della squadra bergamasca resta quella di innescare il pressing all’atto in cui l’avversario scarica il pallone sugli esterni. Un altro pattern tradizionalmente esplorato dagli azzurri, che sviluppano il gioco sulle catene. In alternativa, sovraccaricano il lato forte, per costringere l’avversario a scivolare verso la palla; e poi ribaltano il campo.

