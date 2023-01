Come fa il Napoli a non concedere (quasi…) nulla agli avversari

Per il Napoli c’è una cosa che la partita contro la Juventus non ha detto. Al di là, ovviamente, della rotonda vittoria, accompagnata da una rinnovata solidità in entrambe le fasi in cui si articola il gioco.

Netta, infatti, la sensazione che gli uomini di Spalletti, supportati anche da gambe toniche e reattive, abbiano ritrovato quelle ideali distanze che hanno permesso di pressare in avanti, piuttosto che attestarsi sulla difesa posizionale passivamente.

Una statistica non di poco conto, se associata alle caratteristiche dell’avversario di turno. In effetti, i bianconeri venivano da otto vittorie consecutive, con altrettanti clean sheet: un ruolino di marcia che aveva consentito alla Vecchia Signora di scalare sei posizioni in classifica, dall’ottavo al secondo posto, trasformandola nella principale inseguitrice degli azzurri.

Considerando pure il proverbiale “corto muso” della squadra di Allegri, vale a dire la capacità di assicurarsi i tre punti con il punteggio di 1-0, ben cinque in questa stagione, allora le probabilità che la Juve non subisse gol era abbastanza alta.

Una situazione che il Napoli ha ribaltato radicalmente, se si analizza quantità e qualità delle opportunità create.

Blocco medio e organizzazione

Paradossale, dunque, che per certi aspetti si voglia rimarcare quanto bene abbia esercitato il pressing la capolista, invece di esaltarne l’efficacia nella produzione offensiva. Un dato tutt’altro che contraddittorio, se messo a confronto con il risultato rotondo e roboante.

Appare evidente, però, che la manita non sia affatto casuale. Al contempo, è possibile darne una spiegazione razionale proprio approfondendo gli aspetti tecnico-tattici dell’atteggiamento imposto dall’Uomo di Certaldo al “suo” Napoli.

Un approccio al match costruito su un sistema identitario. L’idea di determinare attraverso un blocco medio da cui partire, per organizzare possesso e non possesso. D’altronde, è il materiale a disposizione che gli permette di fare densità all’interno della propria trequarti con molti uomini. Mostrando comunque uno sviluppo assai brillante della fase d’attacco.

Gli azzurri non esasperano il recupero del pallone. Tuttavia interpretano le gare in maniera marcatamente attiva. Così, l’intensità nell’alzarsi nella trequarti altrui favorisce gli intercetti.

Cinismo e aggressività

Insomma, comprimendo gli spazi di manovra in uscita, il Napoli sovente ha costretto i bianconeri a forzare la risalita, oltre a sporcane le linee di passaggio.

Come nel caso della palla rubata a Bremer da Mario Rui, in occasione del 4-1 di Osimhen. Senza trascurare che appena qualche minuta prima un’analoga giocata di Kvaratskhelia, ancora a danno del centrale ex Torino, aveva messo il centravanti nigeriano davanti a Szczęsny, salvato dalla traversa.

Sembra semplice, eppure questo modo di intendere il calcio diventa molto dispendioso, sia a livello fisico che mentale. Quindi adesso bisogna vedere come proseguirà il cammino della squadra partenopea, perché negli anni passati il campionato l’ha sempre vinto chi aveva una difesa granitica. Altro che gioco propositivo ed Estetica Trascendentale.

