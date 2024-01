C’è un obiettivo che Mazzarri vuole centrare con l’anno nuovo: superare le tante incognite che stanno condizionando lo scenario attuale. Con il mercato che incombe, tra nuovi arrivi e qualche esubero di troppo, l’allenatore dovrà farsi sentire dentro lo spogliatoio. La necessità di sperimentare nuove soluzioni tattiche e soprattutto fare delle scelte che mettano in chiaro le gerarchie, scombussolate dalla partenza, direzione Coppa d’Africa, di Anguissa e Osimhen, impongono non poco coraggio.

Senza trascurare il peso degli infortuni, che stanno condizionando pesantemente il Napoli. Prendiamo, per esempio, Gollini. Probabilmente, sarebbe titolare in un mucchio di squadre di Serie A. Tuttavia, ha deciso di rimanere fedele al progetto originario. Ovvero, coprire le spalle a Meret, e all’occorenza, farsi trovare pronto. Così, la lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso della gamba sinistra dell’estremo difensore friulano offre all’ex Atalanta di diventare determinante nelle prossime settimane. I tempi di recupero dell’Airone, infatti, sono stimati in circa 20-30 giorni. Gollini, dunque, giocherà in campionato contro Torino e Salernitana. Presumibile anche la semifinale di Supercoppa Italiana con la Fiorentina, e forse l’eventuale finale.

Spazio ai nuovi

L’acquisto di Mazzocchi offre una soluzione alternativa a Di Lorenzo di buonissimo livello. Non solo nella naturale comfort zone di terzino destro. Ormai sembra assodato che l’ex Salernitana sia stato preso con l’idea di trovargli una precisa collocazione. Condizionando cioè l’approccio tattico alle partite degli azzurri. Con Mazzarri che, a seconda dell’avversario o delle situazioni contingenti, potrebbe riciclare il capitano da terzo centrale. Affidando poi al ragazzo cresciuto a Barra di lavorare a tutta fascia. Rivisitando strategicamente il Napoli. Un rimpasto che accontenerebbe il tradizionale 4-3-3, a favore di una struttura maggiormente fluida, in cui le rotazioni disegnino in talune circostanze la difesa a tre.

E’ innegabile che i Campioni d’Italia debbano colmare un grosso vuoto in mezzo al campo. Il Camerun ha precettato Anguissa. Facile pensare che lo sostituirà Cajuste, almeno domenica pomeriggio, nella cornice fascinosa dello Stadio Olimpico “Grande Torino”. Con i granata non va trascurata pure la candidatura di Gaetano. Quando è stato chiamato in causa ha dato prova di affidabilità. Ergo, aumentano in modo esponenziale le sue quotazioni. Chissà se proseguirà il percorso di crescita all’ombra del Vesuvio.

Perchè, chiaramente, bisognerà trovare una maglia a Samardžić, che nel frattempo pare stia diventato una convincente intuizione di mercato, in attesa solamente di essere formalizzata. Il serbo potrebbe addirittura riscrivere le gerarchie in mediana, agendo da mezzala oppure spostandosi sulla trequarti. Finora Zielinski non è mai stato messo in discussione. Ma riporre totale fiducia in un calciatore che a fine anno andrà via rimane un’arma pericolosamente a doppio taglio. L’affidabilità del polacco non si discute; da valutare, invece, il suo coinvolgimento emotivo.

Napoli che non punge

L’altro vuoto cosmico da colmare assolutamente è là davanti. La Nigeria s’è presa Osimhen, e adesso la squadra deve trovare l’attaccante cui aggrapparsi nei momenti di difficoltà offensiva.

Raspadori ha suscitato qualche dubbio in quanto a lucidità sotto porta. Da Jack tifosi e addetti al lavori si aspettano molto di più. Finora non ha dato slancio alla fase di finalizzazione. Uno scenario di sterilità e scarsa produttiva in termini di tiri verso la porta altrui cui potrebbe sopperire Simeone. Un centravanti affidabile, utile per “fissare” i centrali e allungare verso il basso le difese. A Torino dovrebbe toccare per l’ennesima volta all’ex Sassuolo. Nondimeno, El Cholito rimane qualcosa più di un semplice vice. E avanza la sua candidatura discreta.

Inspiegabile l’ostracismo mostrato da Mazzarri nei confronti del figlio d’arte. Capace sicuramente di uscire forte e motivato dalla panchina, ma anche di spendersi sin dal primo minuto. Magari potrebbe giocare in coppia, affincando un compagno dall’indole associativa: lo stesso Raspadori o addirittura Kvara, che nella sua nazionale usualmente svaria sull’intero fronte d’attacco. Libero di trovarsi spazi vitali da aggredire in dribbling.

Insomma, attenzione alla sana concorrenza in attacco, che potrebbe far intravedere i suoi frutti già a partire dal mtch contro il Torino.

