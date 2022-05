Com’è andata la prima stagione di Zanoli in Serie A

Quando si parla di Alessandro Zanoli è opinione diffusa che siamo di fronte a un giovane di grande prospettiva, tecnicamente valido e con una fisicità non indifferente.

Insomma, un terzino con ampi margini di miglioramento, potenzialmente in grado di affermarsi anche in Serie A.

Ovviamente, nella valutazione complessiva della sua stagione pesa come un macigno il fatto che tifosi e addetti ai lavori considerino pesantissima, in chiave scudetto, l’assenza di Giovanni Di Lorenzo, nel trittico di partite fallite clamorosamente contro Fiorentina, Roma ed Empoli.

Una discussione sterile, probabilmente animata dallo scarso spazio che una squadra come il Napoli, in piena lotta per il titolo, generalmente riserva agli esordienti.

Una “prima” da predestinato

Eppure, negli occhi della gente resta impressa la partita disputata contro l’Atalanta, appena prima del terzetto nefasto, che ha costretto i partenopei ad accantonare qualsiasi sogno tricolore.

Allo Gewiss Stadium, infatti, Zanoli aveva lasciato nello spogliatoio l’emozione di giocare titolare. Oltre alla timidezza classica che angustia generalmente i debuttanti dal primo minuto.

Così, uno dei primi palloni toccati da rookie aveva dato il là alla giocata sontuosa con cui il Napoli sbloccava il risultato.

Contromovimento di Mertens, che si stacca dalla marcatura di Palomino e si abbassa a ricevere tra le linee. Il passaggio dosato con il contagiri di Ospina è funzionale a saltare la pressione nerazzurra. Con il belga che fa da sponda verso Zanoli, aperto in fascia.

A questo punto, salta immediatamente all’occhio l’atteggiamento propositivo, associato alla grande personalità, del 59 in maglia azzurra, che attacca lo spazio libero davanti a sé. Supera Freuler con tempismo, grazie ad un piede assai educato, aggredendo la profondità. Favorito pure da Politano, che si porta via Djimsiti.

Il tocco con cui il laterale destro assiste Mertens è precisissimo: Zanoli disegna una morbida traiettoria, che pesca il comodo taglio alle spalle della difesa orobica di Ciro. Poi abbattuto da Musso, per il rigore dell’1-0.

Gerarchie ribaltate con merito

Un match ai limiti della perfezione, dunque, quello di Bergamo, che magari un po’ troppo frettolosamente, aveva fatto scomodare la critica. Etichettando Zanoli come solida certezza.

Che Luciano Spalletti abbia voluto lanciare l’esterno basso cresciuto nel Carpi, piuttosto che affidarsi all’usato “garantito”, sembra una scelta ponderata e consapevole. Dettata non tanto dal fatto che Malcuit ha dimostrato una pochezza tecnico-tattica talmente disarmante, da suggerirne la panchina ad perpetuam.

Quanto, invece, dalla tentazione di valorizzare chi, nonostante fino a quel momento avesse solo assaggiato la Serie A, tra l’altro in rare occasioni di garbage time, comunque dimostrava all’allenatore toscano di aver completato un percorso di crescita cominciato in ritiro.

Zanoli ha bisogno di minutaggio

Non tragga in inganno che nelle settimane successive Zanoli non si sia ripetuto a livelli prestativi di eccellenza. Lui come i suoi compagni risucchiato nel cortocircuito emotivo, capace di paralizzare la rincorsa del Napoli proprio sul più bello.

La sensazione è che il talentuoso terzino abbia sofferto l’approccio maggiormente conservativo, interpretando il suo ruolo in maniera meno frenetica. Ovvero, privilegiando la copertura e senza prendersi eccessivi rischi in fase di possesso. Quindi, fraseggiando solamente sul corto con i centrocampisti, in totale sicurezza, presidiando la zona di competenza.

Chiaramente, se l’obiettivo della società partenopea rimane quello di programmare la crescita graduale e costante di Zanoli, allora bisognerà trovargli una adeguata sistemazione, tale da garantire al ragazzo una certa continuità di rendimento sul medio termine.

Soltanto giocando spesso, accumulando minutaggio, potrà acquisire quella esperienza che allo stato attuale gli manca. Ma il materiale su cui lavorare rimane di ottima qualità. E suggerisce di investire su Alessandro nel prossimo futuro…

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati