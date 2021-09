Colpo Napoli in Appello: ricorso accolto, Osimhen si prende la Juve

La Corte d’Appello della Figc ha riformato la sentenza del Giudice Sportivo, che aveva squalificato Osimhen per due giornate per “aver colpito volontariamente con uno schiaffo al volto un avversario con il pallone non a distanza di gioco”

Così, il centravanti nigeriano, vedendosi accogliere il ricorso, si vede ridurre da due a una giornata la squalifica, e quindi giocherà regolarmente Napoli–Juventus, in programma sabato pomeriggio.

La società partenopea, assistita dall’avvocato Mattia Grassani, aveva preparato minuziosamente il ricorso da presentare in appello, supportando la tesi difensiva con una corposa documentazione, anche video, per tentare di alleggerire la posizione del calciatore, citando alcuni precedenti in cui, per circostanze simili, si era scelta una punizione più morbida.

