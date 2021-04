Colombo: “Roma e Genoa pensano di far causa ad Agnelli”

A “Radio Punto Nuovo” nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuta Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, soffermandosi sulla situazione di Agnelli dopo la vicenda Superlega.

“Possibile che la Roma ed il Genoa facciano causa ad Agnelli per aver fatto fuggire i fondi”

“L’iniezione di liquidità dei fondi sarebbe stata ossigeno puro ed una svolta in termini di modernità, comportando anche un cambio della governance nella Lega e quindi un clima meno rissoso. Andrea Agnelli era il capo delegazione per conto dei presidenti per trattare con i fondi. Questo lo mette in una posizione imbarazzante perché da un lato trattava con i fondi e dall’altro giocava su un altro tavolo. Sono in tanti a porre l’attenzione sulla cronologia degli eventi, con il cambio di Agnelli dopo gennaio, con la visita di Florentino Perez a Torino. Il 4 febbraio la fumata bianca sembrava scontata ed invece cambiò l’orientamento. Andrea Agnelli è riuscito nell’epica impresa di mettersi contro l’Eca, Ceferin e buona parte dei presidenti della Lega di Serie A. La Juventus ne esce con le ossa rotte, un eventuale sostituto ci sarebbe già ed è Alessandro Nasi”.

