Colomba: “Prendere CR7 potrebbe essere da autolesionista. Su Kvaratskhelia e Kim…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Franco Colomba. L’allenatore ha parlato del Napoli che dopo le prime due giornate di campionato è di nuovo tra le favorite per la vittorie finale.

Tra gli azzurri stanno brillando i due nuovi acquisti Kim e Kvaratskhelia. Inoltre ha commentato anche il possibile arrivo in azzurro di Cristiano Ronaldo.

“La politica del Napoli è quello di puntare sui giovani. Penso che Ronaldo il suo massimo lo ha già dato. In questo momento non è un uomo squadra, che pensa al suo interesse e questo non va bene in una squadra come il Napoli che si è unita per vincere qualcosa di importante. Quindi prendere un giocatore come Ronaldo potrebbe essere autolesionista. Non so quanto convenga a De Laurentiis fare un affare che andrebbe contro la sua politica”.

Su Kim

“Kim è uno sottotraccia. Non risplende di luce propria, ma fa il suo al meglio. È forte di testa, anticipa bene, ha un buon piede. Poi anche nello spogliatoio si è inserito bene. Tra qualche anno potrebbe diventare come Koulibaly”.

Su Kvaratskhelia

“Kvaratskhelia in due partite ha fatto dimenticare Insigne. Mi ha impressionato, ha fatto tre gol in ogni modo, ha fatto un assist per Zielinski spettacolare. È sicuramente un giocatore completo, non so cosa possa fare in futuro se l’inizio è questo”.

