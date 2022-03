Collovati: “Mancini forse ha esagerato! Attenti alla Turchia. Prossimo turno di serie A è cruciale”

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” è intervenuto Fulvio Collovati, opinionista.

“Mancini forse ha esagerato dicendo che se ci qualifichiamo andiamo a vincere il Mondiale, sono parole dettate dal momento per dare carica. Mi rifiuto di pensare che non si riesca a battere la Macedonia, peraltro senza Elmas e altri giocatori. Con tutto il rispetto, siamo i Campioni d’Europa e dobbiamo vincere. Tutti parlano del Portogallo ma io starei attento alla Turchia. Non posso pensare però a una sconfitta contro la Macedonia. Ci sono una marea di convocati, ovviamente devi fare delle scelte. Gli attaccanti non ci mancano, per cui non mi preoccupa la partita con la Macedonia, bensì quella successiva.

Atalanta-Napoli? La prossima giornata di campionato è tutta determinante e cruciale. C’è anche Juventus-Inter. Gli azzurri si presentano con qualche assenza, i giocatori che determinano dovrebbero giocare”.

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati