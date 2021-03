I Club Napoli si stringono attorno a Ghoulam: “Non mollare, saremo accanto a te passo dopo passo”

Parte dal Club Napoli SMCV Azzurra il comunicato, sottoscritto da circa 90 club sparsi in tutto il mondo, di vicinanza a Ghoulam.

Caro Faouzi

nel vederti dolorante durante la partita di domenica, abbiamo sofferto e siamo stati con il fiato sospeso in attesa di avere informazioni sull’esito dell’infortunio.

L’ansia di avere Tue notizie è stata più intensa della gioia della vittoria.

Ti abbiamo ammirato nel corso degli anni per la acclarata voglia di Napoli e per aver sposato, da quando sei arrivato, i colori della maglia azzurra e della Città di Napoli cui tanto hai dato come Uomo e come Professionista.

Noi del Club Napoli Nel Mondo vogliamo farti sentire la nostra vicinanza ed il nostro supporto in questo ennesimo delicato momento della Tua carriera.

Siamo certi che continuerai a lottare e Ti rialzerai con la stessa forza con la quale, partita dopo partita, hai travolto la fascia del manto erboso che Ti appartiene.

Non mollare, sii forte e ricorda che la felicità più grande sta nel risollevarsi sempre dopo una caduta.

Noi saremo accanto a te, passo dopo passo, nell’affrontare questa ulteriore salita.

Nelson Mandela ha detto “Non giudicatemi per i miei successi ma per tutte quelle volte che sono caduto e sono riuscito a rialzarmi”.

Un abbraccio ed un grosso in bocca al lupo.

1 Club Napoli Santa Maria Capua Vetere Azzurra

2 Club Napoli Briganti

3 Napoli Club Berlino

4 Club Napoli Cava dei Tirreni

5 Club Napoli Udine

6 Club Napoli Novara Partenopea

7 Club Napoli Cagliari

8 Club Napoli Barcellona

9 Club Napoli Internet Olanda

10 Club Napoli Roma Capitale Azzurra

11 Napoli Club Milano 2006

12 Club Napoli Bellizzi

13 Napoli Club Marigliano

14 Club Napoli Piedimonte Matese

15 Napoli Club Pinerolo

16 Club Napoli Due Sicilie

17 Club Napoli Massa di Faicchio

18 Club Napoli Città di Castello

19 Club Napoli Belluno

20 Club Napoli Padova Ricomincio da Tre

21 Club Napoli Sessa Aurunca

22 Club Napoli Zurigo ZRH

23 Napoli Club Aeclanum Mirabella Eclano

24 Club Napoli Lussemburgo

25 Club Napoli Monaco di Baviera

26 Club Napoli Mercato San Severino

27 Napoli Club Modugno

28 Club Napoli Marina di Camerota

29 Club Napoli Poggiomarino cu tutt’ ‘o core

30 Club Napoli Scalea

31 Napoli Club Genova

32 Napoli Club Birmingham

33 Club Napoli Castelli Romani

34 Club Napoli Meta

35 Club Napoli Castellabate

36 Club Napoli Modena Azzurra

37 Club Napoli Caraguatatuba

38 Club Napoli Victor Osimhen Nigeria

39 Club Napoli Imola D.A.Maradona

40 Club Napoli Monte di Procida

41 Napoli Club Lecco

42 Club Napoli Conegliano

43 Club Napoli Castel San Giorgio

44 Club Napoli Orta di Atella

45 Club Napoli Rio de Janeiro

46 Napoli Club Sassari

47 Napoli Club Cesena

48 Club Napoli Dublino

49 Napoli Club Castrovillari

50 Club Napoli Agerola

51 Club Napoli Trento

52 Club Napoli Padova Passione e Cultura

53 Napoli Club Treviso

54 Club Napoli La Spezia Golfo Dei Poeti

55 Club Napoli Civitavecchia

56 Club Napoli Angri

57 Napoli Club Rionero in Vulture

58 Napoli Club Nocera Superiore

59 Club Napoli Cosenza

60 Club Napoli Brindisi

61 Napoli Club Zurigo Partenopea

62 Club Napoli Sicilia Azzurra

63 Napoli Club Lucerna

64 Club Napoli Alto Garda Ledro e Rovereto

65 Napoli Club Pollena Trocchia

66 Club Napoli Ferrara

67 Napoli Club Aprilia

68 Napoli Club Bolzano

69 Club Napoli Venezia Mestre

70 Napoli Club Parigi 2018

71 Club Napoli Albania

72 Napoli Club Buenos Aires

73 Club Napoli Isola d’Ischia

74 Napoli Club Viterbo

75 Napoli Club Brescia 1926

76 Club Napoli Taiwan

77 Club Napoli California

78 Napoli Club Solopaca

79 Club Napoli Saronno

80 Club Napoli Lecce

81 Club Napoli Formia

82 Club Napoli Basso Cilento

83 Club Napoli N.A.P.L. Bergamo Emozioni Azzurre

84 Club Napoli Milano Partenopea

85 Napoli Club Strasburgo

86 Club Napoli Striano

87 Napoli Club Toronto

88 Club Napoli Massa Lubrense

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv