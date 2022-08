Club Napoli Monaco di Baviera: una famiglia

I Club del Napoli non sono solo dei semplici circoli nei quali un insieme di persone condividono la stessa passione.

Come abbiamo detto in questi giorni, i Club hanno uno scopo molto più importante, l’unione.

In un epoca in cui la tecnologia divide fisicamente gli individui per avvicinarli solo virtualmente, i club riescono a mantenere vivo quel rapporto di unione che nel tempo si sta dissolvendo.

Negli anni passati infatti, il calcio, cosi come altri sport, erano sinonimo di aggregazione.

Un aggregazione che negli ultimi decenni, con l’avvento delle smart tv e di tutti i sistemi digitali, si è quasi del tutto persa.

E’ in questo quadro che entrano in scena i Club del Napoli.

Nello specifico oggi tratteremo del Club Napoli di Monaco di Baviera.

” Siamo un gruppo di amici residenti a Monaco che, dopo anni di trasferte ogni volta che il lavoro lo permetteva, decidemmo di dare un nome a questa nostra passione.”

Così inizia il Presidente del Club Napoli Monaco di Baviera, Antonio Tufano.

“Era il 18 settembre del 2016 quando decisi di farmi un regalo per il mio compleanno creando e sviluppando il progetto del Club Napoli Monaco di Baviera”

“Inizialmente nacque tutto per gioco, eravamo un gruppo ristretto di amici, che però con il tempo si è allargato sempre di più. Negli anni infatti abbiamo avuto sempre più adesioni arrivando fino a 90 tesserati”

“La nostra speranza è che il numero continui a crescere sempre di più. Infatti in un periodo così delicato per il Napoli, soggetto a continue contestazioni, la speranza è che l’amore per la maglia possa indurre i tifosi ad unirsi come mai prima d’ora”

“Approfitto per ringraziare i ragazzi che lo scorso anno mi hanno accompagnato in molte trasferte facendo così un gruppo solido di 20/25 soci alternandoci a seguire il nostro Napoli.

Per noi è sempre un enorme sacrificio. Un episodio che mi piace ricordare è legato alle trasferte allo Stadio Diego Armando Maradona, perché da Monaco dista 1200 km. Tuttavia è uno “sforzo” che facciamo ben volentieri perché per noi è fonte di allegria e divertimento. Spesso infatti ci uniamo ai soci dei Club Napoli residenti nella città del Golfo di Partenpee e agli amici dell’Associazione UANM, così come a tutti coloro i quali vengono dai Club Napoli di tutt’Italia.

Per noi quella condivisione d’amore alla stessa maglia è fonte di immensa gioia e questo nella nostra mente resta e resterà un ricordo indelebile”

I Club del Napoli, come quello del Presidente Antonio Tufano a Monaco di Baviera, non sono semplici tifosi o amici, sono una vera e propria famiglia che si è scelta, decidendo di restare insieme anche nel futuro, nel nome della maglia.

