Club Napoli Bescia: “Quando premiammo Dires”

Che cos’è un Club Napoli? Una domanda alla quale stiamo dando risposta con i racconti dei Presidenti dei Club Napoli nel Mondo.

Oggi leggeremo il racconto di Roberto Stanzione, vicepresidente del Club Napoli Brescia 1926.

“Il Club Napoli Brescia 1926 nasce nel 2014 dopo la finale di coppa Italia.

L’attuale organizzazione, datata 2018, è frutto della fusione dei due club presenti nel capoluogo lombardo.

Lo scopo è quello d essere il punto di riferimento dei tanti tifosi presenti in città e nella sua vasta provincia, offrendo un luogo identitario a chi qui al nord ogni tanto ha bisogno di sentirsi un po’ a casa.

La pandemia ha condizionato le varie attività, ma il club si è difeso bene in questi anni cercando di organizzare il più possibile eventi e manifestazioni che permettessero di stare insieme nel nome del Napoli.

Tra gli aneddoti più significativi degli ultimi anni ricordiamo con affetto la consegna della targa celebrativa nel febbraio 2020 al nostro Dries Ciro Mertens come miglior bomber di tutti i tempi in maglia azzurra.

Tanti sono i momenti di aggregazione promossi dal club . Le partite in sede coordinate dal presidente Massimiliano Mazza e dagli altri membri del direttivo , talvolta anche cenando tutti insieme con un panuozzo nelle partite di Champions League.

L’appuntamento annuale per le famiglie alla tradizionale “braciata in cascina”, gli eventi socio culturali promossi dal grande maestro Giovanni Calabrese anch’egli colonna portante del direttivo.

Le trasferte organizzate dal vicepresidente Roberto Stanzione, (che cura anche tutta la comunicazione sui social media), vedono sempre presente il club in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e all’immancabile ritiro di Dimaro, con dirette continue dagli spalti.

Da quest’anno poi anche il club Napoli Brescia è entrato a far parte di UANM (UNIONE AZZURRA NEL MONDO) finalmente divenuta associazione che unisce oltre 70 club in Italia sotto la stesa bandiera , e nel cui organigramma figura proprio il vicepresidente Stanzione.

Affiliata al club c’è anche una squadra di calcio a 7, la AC PARTENOPE, che disputerà il campionato amatoriale del CSI.

Il club è molto presente sui social e impegnatissimo nella fase di tesseramento per la nuova stagione 22/23 con l’obiettivo di riuscire a migliorarsi sempre per crescere ancora insieme, creare unione e divertimento in casa e in trasferta.”

