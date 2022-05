Club di Serie A in protesta contro la Federcalcio

Si riuniranno oggi i vertici della Lega Serie A per discutere in merito al tema “Indice di Liquidità”.

Prima di spiegare cosa accadrà oggi è necessario andare a ritroso nel tempo per comprendere la situazione.

Che cos’è l’indice di liquidità dibattuto in Serie A?

L’indice di liquidità è il parametro che ha condizionato la scorsa sessione di mercato e che condizionerà anche la prossima.

Spiegandolo in parole semplici, è un bilancio tra attivi e passivi di un club in un tempo minimo di 12 mesi. Questo criterio è necessario per l’iscrizione in Serie A, in quanto è il metro di misura per valutare lo ‘stato di salute’ di una società.

Così facendo i club possono dimostrare di avere una continuità aziendale in un periodo economicamente incerto anche per il mondo del calcio.

I club di Serie A contro la Federcalcio

Torniamo ad oggi. Molti club di Serie A sono totalmente in disaccordo con la politica proposta dal Presidente Gabriele Gravina, tanto da voler iniziare una protesta contro la Federcalcio.

Tuttavia, tendendo contro del malcontento popolare, il Consiglio Federale, vuole tentare in un accordo diplomatico.

L’intenzione è quella di correggere le modalità e le tempistiche in merito all’applicazione del nuovo paramento dei club italiani.

Ciò che le società recriminano è l’indice definito dalla Federcalcio con soglia pari allo 0,5 per cento fra attività e passività correnti.

Sebbene siano tante le voci contrarie a questo nuovo modus operandi della FIGC sembrerebbe che Gravina non ne voglia sapere di cambiare idea in merito alle nuove decisioni.

Insomma dovremmo aspettare domani per capire come si evolverà la vicenda.

