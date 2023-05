Claudio Zuliani? Per favore non chiamatelo giornalista, un’offesa per l’intera categoria!

Il campionato più falsato della storia è servito!”. Queste le parole di Zuliani, che mi hanno indotto a tale Titolo. Mi chiedo, quante le volte avrebbero dovuto parlare lnter, Milan, Roma, Lazio, Napoli, negli ultimi 20 anni? (senza andare oltre) Ma al di la’ che ci possa essere “il Tifo“, l’etica mi porta con i piedi ben saldi a terra, e mi trasmette rispetto, oltre che onesta intellettuale, e sinceramente un professionista, presente anche i TV, che parla in questo modo, non mostrando alcun rispetto per nessuno… beh, per fortuna lo stile Juventus non mi ha contagiato! Comunque confermo in pieno cio’ che ho affermato in titolo, e spero che anche l’ ordine possa intervenire in merito, per stroncare questo “cancro” di boriosa convinzione d’ essere vincenti per forza, oltre a dimostrare l’ assenza totale di professionalita’ ed intelletto, offuscato dall’ essere ultra’ …anche di livello medio basso!…di seguito le affermazioni di Zuliani sul campionato e tutto il resto..che ha creato proprio il suo club! Segue Articolo:

Provoca un certo imbarazzo la faziosità ostentata del giornalista, o meglio, tifoso della Juventus Claudio Zuliani che attraverso l’editoriale su TuttoJuve, definisce “falsato” il campionato di Serie A stravinto sul campo e con pieno merito dal Napoli di Luciano Spalletti. Un modo quasi subdolo per togliere meriti alla squadra azzurra che resterà nella leggenda per la beltà espresso e la manifesta superiorità sulle avversarie di massima serie. Ecco quanto scrive l’ultrà bianconero su TuttoJuve sulla vicenda giudiziaria che coinvolge il suo club del cuore:

“75 pagine di presa in giro: le motivazioni del Collegio di garanzia del Coni. Come definire diversamente affermazioni così secche e definitive che mantengono l’impianto accusatorio della procura federale che i giuristi più puri avevano definito quantomeno traballante? E che dire della carenza motivazionale ammessa persino dalla pubblica accusa in fase dibattimentale davanti al Collegio? La pena deve essere severa ed afflittiva, praticamente il medioevo del giudizio”.

Inoltre, Zuliani, aggiunge: “Entrando nel merito, con un piccolo riassunto del caso, la Juve verrà nuovamente sanzionata perché colpevole di plusvalenze solitarie non normate visto che le altre squadre non vengono prese in considerazione.

“Inoltre, viene dichiarato plausibile un modus operandi dove la difesa non viene considerata e si danno per scontate le intercettazioni, o parte di esse, passate dalla procura di Torino senza un dibattito ed un confronto che deve avvenire in un’aula di tribunale. Ti tolgo 15 punti a gennaio, te li restituisco in aprile e te ne tolgo una parte importante a maggio. Il campionato più falsato della storia è servito!”. Ha concluso Zuliani.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati