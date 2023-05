Claudio Zuliani insiste: ” Juve seconda, e poi c’e’ il caso Osimhen…chissa’!”

La Juventus ha battuto per 2-0 la Cremonese. Claudio Zuliani ha commentato su Youtube il successo della squadra bianconera.

“La Juventus ha vinto contro la Cremonese ed è a +8 sul Milan, vittoria pesante in ottica Champions perché qualora vincessimo anche lo scontro diretto con i rossoneri potremmo metterci a una distanza tale che una eventuale penalizzazione di 9 punti potrebbe anche farci restare tra le prime quattro. Dispiace per l’infortunio di Pogba, lo avrei preservato per la gara contro il Siviglia”.

