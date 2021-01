Onofri: “Mi stupisce non vedere l’aggressività del Gattuso giocatore”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show‘, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Claudio Onofri, ex allenatore dello Spezia: “È normale che Gattuso sia in discussione per gli ultimi risultati. Lo ritengo uno che diventerà un forte allenatore, ma a Napoli bisogna ottenere risultati immediati per la dimensione ed il valore della rosa…”.

L’ex storico capitano del Genoa negli anni ’80 si dice sorpreso della poca cattiveria agonistica dimostrata in troppe circostanze dal Napoli: “Ciò che mi sorprende è questa caratteristica che Gennaro ha sempre avuto da giocatore, l’aggressività che credevo avrebbe trasmesso, ma al Napoli non accade spesso. Non andava preso? Neanche Carlo Ancelotti mi pare abbia fatto chissà che. Mi fido di ciò che sento e vedo, Gennaro Gattuso sin dal Pisa mi ha dato un senso di affidabilità. Non penso che, attualmente, i numeri siano così sconfortanti, c’è oltretutto da analizzare la forzata assenza di Osimhen che aveva fatto vedere grandi cose nelle prime partite...”

La considerazione finale di Onofri, da ex difensore è relativa all’interpretazione della fase di non possesso di molte squadre. considerata un pò all’acqua di rose: “Le difese italiane? Il calcio moderno ha circostanze molto più ragionate e complicate rispetto ai miei tempi. A volte si tralasciano le situazioni individuali“.