Se cominciassimo ora a mettere in fila tutti gli errori commessi dal Napoli immediatamente dopo la vittoria dello scudetto, non finiremmo più di raccontare una incredibile storia di malagestione. Almeno dal punto di vista squisitamente tecnico-tattico. Evidente che qualcosa non abbia funziona all’ombra del Vesuvio.

E sembra continuare a non funzionare, se viene sbandierato come rinforzo di spessore Leander Dendoncker. Non proprio una risorsa che ha brillato per rendimento nell’ultima stagione e mezza. Del resto, il suo minutaggio è stato talmente risicato in questo lasso di tempo, da risultare sostanzialmente ingiudicabile. Insomma, un’altra scommessa, al pari di Natan, risultata finora abbastanza fallimentare.

I motivi della crisi che sta attanagliando i Campioni d’Italia non dipendono solo da operazioni di mercato decisamente discutibili. Bensì, è stata influenzata da un insieme di fattori. Uno di questi è sicuramente il coinvolgimento diretto di De Laurentiis nel fare acquisti funzionali a potenziare – in teoria – la squadra. Una strategia orientata a scovare potenziali diamanti grezzi, che ha portato a maturare frutti nient’affatto rigogliosi. Del resto, se poi a gennaio il club partenopeo sta conducendo vere e proprie acrobazie per cavarsela, ricercando in più direzioni qualcosa di decente, allora il quadro della situazione appare nella sua globalità. Esempio lampante di come una cattiva pianificazione possa tramutarsi in una colossale perdita, sportiva ed economica.

Che balzo nel fatturato

Ovviamente, sulla bilancia vanno messe le profonde differenze che esistono tra competitors. Lo spazio di manovra è limitato dalla barriera dei costi insostenibili, in ossequio al principio che senza grandi risorse non si possono fare dei buoni affari. Nondimeno, rispetto a Juventus, Milan e Inter, le tre società del calcio italiano che secondo il rapporto redatto dallo Sports Business Group di Deloitte rientrano nel gotha dei 20 d’Europa per ricavi generati nella stagione 2022/23, il Napoli è balzato al diciannovesimo posto.

I bianconeri si confermano primi in Italia per fatturato, rimanendo all’undicesimo posto. I rossoneri passano dalla sedicesima posizione alla tredicesima, (+50% rispetto alla stagione 2021/22), specialmente grazie agli introiti della Champions League. I “cugini” nerazzurri, invece, rimangono stabilmente al quattordicesimo posto. Se consideriamo che l’anno passato gli azzurri non erano nemmeno tra i primi trenta, il poderoso salto in avanti è palese. In una sola temporada il fatturato è quasi raddoppiato, passando da 157 milioni (il dato più basso del quinquennio) a 268 milioni di euro. Il Napoli è una delle tre new entry: le altre due sono l’Eintracht Francoforte sedicesimo e il Marsiglia ventesimo. In testa alla classifica c’è il Real Madrid. I ricavi dei Blancos ammontano alla cifra record di 831 milioni di euro, con un aumento di 118 milioni di euro rispetto all’annata precedente.

Peccato che in casa Napoli questo fiume di danaro sia stato reinvestito in un modello di business inadeguato. Forse poteva esserci una maggiore ambizione rispetto al solito, alla luce del tricolore cucito sulle maglie. Esplorare un modus operandi in grado cioè di determinare il posizionamento a lungo termine del brand nell’aristocrazia dell’italico pallone. Oggi sono lontanissimi i tempi in cui il presidente riusciva comunque a soddisfare una piazza abituata a scenari magari prestigiosi. Ma lontani dalla vittoria di un titolo. Inanellando ottimi piazzamenti, oltre a macinare un mucchio di plusvalenze milionarie.

