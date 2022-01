Ha dell’incredibile quanto sta accadendo nelle ultime ore per la situazione Covid in Serie A. Intatti, secondo quanto riportato da Sportface, l’ASL Napoli 2 avrebbe messo in quarantena Zielinski, Rrahmani e Lobotka, ma i giocatori sono già a Torino col resto della squadra.



Situazione che si fa sempre più complicata per gli azzurri che adesso dispongono soltanto di 13 calciatori di movimento in vista della gara di domani.

